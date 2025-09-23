الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
أمير قطر: الاعترافات بدولة فلسطين مفادها أن العنف لن ينهي القضية الفلسطينية

أمير قطر، فيتو
أمير قطر، فيتو

قال أمير قطر، الشيخ تميم، خلال كلمته أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: نثمن دور الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، والاعترافات بدولة  فلسطين مفادها أن العنف لا ينهي قضية كالقضية الفلسطينية.

أمير قطر: الاعترافات بدولة فلسطين مفادها أن العنف لا ينهي قضية كالقضية الفلسطينية


وأضاف أمير قطر في كلمته: اختارت قطر الوفاء لمبادئ القانون الدولي، وعدم الخشية من قول الحق، وانخرطنا في وساطة شاقة لوقف الحرب، وواجهنا حملات تضليل لن تثنينا عن مواصلة جهودنا.

وتابع: نواصل جهود الوساطة في مناطق متعددة من بينها إفريقيا، وقطر ستظل شريكا فاعلا في المجتمع الدولي لحل النزاعات بالطرق السلمية.
 

واستطرد: على المجتمع الدولي استغلال الفرصة المتاحة للوقوف إلى جانب سوريا ويجب رفض التدخلات الخارجية في سوريا لا سيما محاولات إسرائيل لتقسيمها.
 

وأكد أمير قطر: نواصل الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته، ونؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من المواقع التي احتلتها مؤخرا، وندعو جميع الأطراف في السودان إلى الانخراط في حوار شامل يحقق استقراره وسيادته.

