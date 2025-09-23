الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
رياضة

بعد هتافات غاضبة، عماد النحاس يدخل في مشادة مع جماهير الأهلي بمباراة الحرس (فيديو)

جماهير الأهلي، فيتو
جماهير الأهلي، فيتو

الدوري المصري، دخل عماد النحاس مدرب النادي الأهلي في مشادة مع عدد من جماهير القلعة الحمراء  في ستاد الكلية الحربية، خلال مواجهة الفريق مع حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز.  

واعترض عدد من جماهير الأهلي علي تبديلات عماد النحاس خلال المباراة، ليدخل الطرفان في مشادة بينهم. 

بدأ الأهلي المباراة بشكل قوي وسجل هدفا مبكرا عن طريق نيتس جراديشار بالدقيقة الثالثة بعد تمريرة طولية من محمود تريزيجيه شتتها دفاع حرس الحدود لترتد إلى جراديشار، الذي أطلق تصويبة قوية سكنت الشباك.

بعدها رد حرس الحدود سريعا بإحراز هدف التعادل في الدقيقة الثامنة، عن طريق محمد حمدي زكي، الذي استغل عرضية أرضية من الجهة اليسرى، قابلها زكي بتصويبة في شباك مصطفى شوبير حارس الأهلي، مسجلا هدف التعادل.

بعدها سيطر الأهلي على مجريات الأمور بشكل كامل، وكاد يسجل هدف التقدم مجددا في الدقيقة 17 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من ركلة ركنية عن طريق حسين الشحات شتتها الدفاع بنجاح لتصل إلى مروان عطية الذي سدد كرة صاروخية تصدى لها محمود الزنفلي حارس مرمى حرس الحدود ببراعة.

الأهلي وحرس الحدود
الأهلي وحرس الحدود

وفي الدقيقة 38، أحرز محمد حمدي زكي هدف حرس الحدود الثاني إلا أن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

الأهلي وحرس الحدود
الأهلي وحرس الحدود

وفي الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء بسبب تدخل قوي على ياسين مرعي، تصدى لها محمود تريزيجيه وسددها بنجاح محرزا هدف الأهلي الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأحمر 2 / 1.

 

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز إسلام أبو سليمة لاعب حرس الحدود، الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 53 بعد ركلة ركنية نفذت بكرة عرضية قابلها أبو سليمة بتصويبة في شباك مصطفى شوبير، وثم سجل ياسر ابراهيم ثالث اهداف الأهلي ليتقدم الفريق بثلاثية مقابل هدفين.

الأهلي وحرس الحدود
الأهلي وحرس الحدود

تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود في الدوري المصري

وجاء تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومصطفى العش.

خط الوسط:أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأحمد رضا ومحمد شريف وعمر كمال عبدالواحد وأحمد عبدالقادر وأشرف بن شرقي وحمزة عبدالكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت.

تشكيل حرس الحدود ضد الأهلي في الدوري المصري

فيما جاء تشكيل حرس الحدود ضد الأهلي في الدوري المصري كالتالي:

الحارس: محمود الزنفلي

الدفاع: فوزي الحناوي - إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - محمد الدغيمي

الوسط: محمد مجلي - محمد أشرف "روقا" - محمد النجيلي

الهجوم: أحمد الشيخ - محمد حمدي زكي - عمر فتحي

ويغيب عبد الميد بسيوني المدير الفني للحرس بسبب ازمته الصحية وخضوعه لعملية جراحية

 

مباراة الأهلي وحرس الحدود

يدخل النادي الأهلي المباراة منتشيًا بعد الفوز في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، حيث تسعى كتيبة عماد النحاس للفوز علي حرس الحدود ومواصلة الانتصارات وحصد دفعة معنوية، قبل لقاء القمة أمام الزمالك. 

بينما يدخل حرس الحدود المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام سموحة بهدف دون رد.   

 

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، في المقابل يدخل حرس الحدود المباراة وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

