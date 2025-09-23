ترامب: نريد وقف الحرب في غزة وأوكرانيا وليس منح هدايا لحماس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء: نريد إعادة الرهائن وليس منح هدايا لحماس.

وأضاف ترامب : نريد وقف الحرب في غزة وأوكرانيا وماكرون يقاتل بقوة من أجل أوكرانيا وأمن أوروبا.

ترامب: نريد وقف الحرب في غزة وأوكرانيا

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وبوتين يواجهان ورطة اقتصادية كبيرة، مضيفًا أن الظروف الحالية تجعل الفرصة مواتية لأوكرانيا للتحرك واستعادة أراضيها المحتلة.

أوكرانيا قادرة على الانتصار

وأشار ترامب إلى أن أوكرانيا في موقع يسمح لها بالقتال والانتصار، خاصة بدعم الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن هذا الوقت هو الأمثل لتقوية موقف كييف على الأرض.

استمرار الدعم العسكري للناتو

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد حلف الناتو بالأسلحة، مشددًا على أن الحلفاء يمكنهم استخدامها "بما يشاء"، في إشارة إلى استمرار الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا والدفاع عن أمن الحلف.

في وقت سابق، أكد ترامب أنه يعمل "بشكل مكثف" من أجل وقف الحرب الروسية الأوكرانية، محذرًا من التداعيات الخطيرة لاستمرارها على الأمن العالمي.

وأكد ترامب، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي سريعًا، موضحًا أنها لم تخلّف سوى "المزيد من الدمار وسقوط آلاف الشباب أسبوعيًا"، في إشارة إلى ضحايا القتال المستمر منذ أكثر من عامين.

