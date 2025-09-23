مندوب أمريكا لدى مجلس الأمن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يغير الواقع على الأرض

زعم مندوب الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن، أن حركة حماس هي السبب الرئيسي للأزمة الحالية في غزة، مشددًا على أن استمرار وجود الحركة يشكل عائقًا أمام إحلال السلام في المنطقة.

مندوب أمريكا يدافع عن إسرائيل فى مجلس الأمن

وأدعى المندوب الأمريكى أمام مجلس الأمن، أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصادرة من غزة، معتبرًا أن أي تسوية مستدامة لن تتحقق ما دام وجود حماس مستمرًا.

مندوب الولايات المتحدة يتهم حماس بالتسبب فى معاناة غزة

وأشار إلى أن المعاناة الإنسانية في غزة سببها حماس، مؤكدًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يغير الواقع على الأرض ما لم تتخذ الحركة خطوات ملموسة.

ودعا ممثل الولايات المتحدة حماس إلى تسليم سلاحها والإفراج عن جميع المحتجزين، في خطوة ضرورية نحو التوصل لاتفاق تهدئة شامل وتحقيق السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.