خارج الحدود

مندوب أمريكا لدى مجلس الأمن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يغير الواقع على الأرض

مجلس الأمن، فيتو
مجلس الأمن، فيتو

زعم مندوب الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن، أن حركة حماس هي السبب الرئيسي للأزمة الحالية في غزة، مشددًا على أن استمرار وجود الحركة يشكل عائقًا أمام إحلال السلام في المنطقة.

 

مندوب أمريكا يدافع عن إسرائيل فى مجلس الأمن

وأدعى المندوب الأمريكى أمام مجلس الأمن، أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصادرة من غزة، معتبرًا أن أي تسوية مستدامة لن تتحقق ما دام وجود حماس مستمرًا.

 

مندوب الولايات المتحدة يتهم حماس بالتسبب فى معاناة غزة

وأشار إلى أن المعاناة الإنسانية في غزة سببها حماس، مؤكدًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يغير الواقع على الأرض ما لم تتخذ الحركة خطوات ملموسة.

ودعا ممثل الولايات المتحدة حماس إلى تسليم سلاحها والإفراج عن جميع المحتجزين، في خطوة ضرورية نحو التوصل لاتفاق تهدئة شامل وتحقيق السلام.

