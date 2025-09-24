مجلس الشيوخ يواصل اليوم استقبال الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية

يواصل مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، استقبال الأعضاء المنتخبين، لاستخراج كارنيهات العضوية.

إجراءات استخراج كارنيه

وذلك بعدما أنهى نحو 86 عضوا بمجلس الشيوخ إجراءات استخراج كارنيه العضوية، أمس الثلاثاء.

أول نائب رسمي يتسلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ

وكان أول نائب يتسلم كارنيه العضوية، هو النائب محمد عبد الله الغزالي، فردي محافظة الشرقية، حيث بدأ النائب على الفور في إجراءات استخراج بطاقة العضوية.



استخراج كارنيهات العضوية

وشهد بهو مجلس الشيوخ توافد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين على مقر المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية.

واستقبلت اللجان التي خصصتها الأمانة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، صباح اليوم، عددا من الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ لاستخراج كارنيهات العضوية،وتفعيل البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف.

وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس:أن المجلس سيستمر في استقبال الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية عن قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا.

