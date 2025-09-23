توافد نواب الشيوخ، 25 عضوا يتسلمون كارنيهات العضوية

توافد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين على مقر المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية.

كارنيهات العضوية

واستخرج نحو 25 عضوا بمجلس الشيوخ كارنيهات العضوية للفصل التشريعي الثانى 2025.

واستقبلت اللجان التى خصصتها الأمانة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، صباح اليوم، عددا من الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الشيوم لاستخراج كارنيهات العضوية،وتفعيل البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف.



وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس:أن المجلس سيستمر في استقبال الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية عن قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا.

الجلسات البرلمانية والمكتبه البرلمانية

وحرص عدد من الأعضاء الجدد على دخول قاعة المجلس المخصصة لعقد الجلسات البرلمانية والمكتبه البرلمانية.

ويستقبل مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، الأعضاء المنتخبين بعد فوزهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية، وتستمر مراسم الاستقبال حتى غدا الأربعاء.

