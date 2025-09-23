86 عضوا بمجلس الشيوخ يستخرجون كارنيه العضوية، تعرف علي أبرز أولوياتهم

أنهى نحو 86 عضوا بمجلس الشيوخ إجراءات استخراج كارنيه العضوية، وذلك في اليوم الأول من ايام استقبال الأعضاء الجدد المنتخبين بمجلس الشيوخ.

أول نائب رسمي يتسلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ

وكان أول نائب يتسلم كارنيه العضوية، هو النائب محمد عبد الله الغزالي، فردي محافظة الشرقية، حيث بدأ النائب على الفور في إجراءات استخراج بطاقة العضوية وتسلم الكارنيه.

أعضاء مجلس الشيوخ

واستعرض الأعضاء في تصريحات لهم اليوم أجندتهم البرلمانية، ومن أبرزهم:

النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية لقطاع شرق الدلتا قال من أبرز أولوياته قضايا التنمية في سيناء، لما تمثله من أهمية استراتيجية لمستقبل مصر.



قضايا المواطن البسيط



وقال النائب أيمن الهوارى، عضو مجلس الشيوخ: إن قضايا المواطن البسيط ستكون في مقدمة أولوياته بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعى الثانى، وذلك بهدف استكمال مسيرة الجهود الضخمة التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وأضاف أنه يستهدف الانضمام للجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، وذلك لأنها تختص بالملفات التى تهم المواطنين بالمحافظات في مقدمتها خدمات المرافق العامة من طرق وشبكات مياة وصرف وبنية تحتية وطرق وإسكان، مشيرا إلي أن تلك الملفات الهامة يتبناها الرئيس السيسي في المشروعات القومية في مقدمتها مشروع حياة كريمة.



وتابع عضو مجلس الشيوخ،: دور مجلس الشيوخ في تلك الملفات سيكون هاما جدا، حيث سيتولى دراسة ومناقشة السياسات والخطط والخروج بتوصيات من شأنها تذليل تنفيذ تلك السياسات علي أرض الواقع بما يحقق مصلحة المواطنين.



وقال النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن ملفات الصحة والتعليم وتطوير الصناعة تعد من أبرز الملفات التى يتبناها بمجلس الشيوخ.

وأضاف مظلوم، أن دعم الدولة المصرية وخطوات قيادتها السياسية سيكون فى مقدمة الاولويات، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

الاهتمام بالقضايا التي تمس المواطن

وأكد النائب مصطفي الشبراوي عضو مجلس الشيوخ، أن أحد أهم أولوياته بعد فوزه بعضوية مجلس الشيوخ، الإهتمام بالقضايا التي تمس المواطن، وتحقق التنمية، وكذلك دعم جهود الدولة خاصة في ظل التحديات القائمة



التصالح في مخالفات البناء

وأشار إلي أن أولوياته تنصب كذلك علي المشكلات والعقبات التي تواجه قانون التصالح في مخالفات البناء، لما لهذا القانون من اهمية في دعم حركة العمران، ويمثل كافة المواطنين،وتابع: قائلًا: كذلك قطاع التعليم، وضرورة إنهاء المشكلات التي تقابل المنظومة التعليمية مثل كثافة الفصول وسد العجز في المعلمين، وكذلك العمل علي التشريعات التي تدعم المرأة والشباب.

وأكد "عضو الشيوخ" أن مجلس الشيوخ له دور هام في الحياة النيابية كغرفة ثانية للتشريع، نظرا لما يضمه من كوادر في كافة التخصصات

ملف الصناعة

وأكد النائب السعيد غنيم، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الصناعة يأتي على رأس أولوياته داخل المجلس، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو.

وأوضح "غنيم" أن لديه العديد من المقترحات والرؤى التي تستهدف دعم وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مشددًا على أن النهوض بالصناعة الوطنية يمثل الطريق الأمثل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.

ومشيرا إلى أهمية التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب ضرورة توفير حوافز للمستثمرين، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه أصحاب المصانع، خاصة ما يتعلق بتيسير الإجراءات وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

وقال النائب أحمد الهوارى، عضو مجلس الشيوخ، أن أولوياته الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، ترتكز على خدمة المواطن المصري وتحسين جودة حياته، تماشيا مع جهود القيادة السياسية لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصرى.

وأضاف الهوارى، إن دوري في مجلس الشيوخ، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، هو تقديم الرأي والمشورة في التشريعات والسياسات العامة بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، وكذلك مناقشة الخطط والسياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يساعد في سرعة تحقيق خطط التنمية التى تستهدفها الدولة المصرية وتذليل العقبات أمامها، مشيرا إلي أنه سيتبنى ملف تحسين جودة الخدمات والمرافق، وتحسين الخدمات بالمستشفيات الحكومية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مثل برامج الدعم الاجتماعي وتوفير السكن اللائق.

وتابع، أيضا ضمن الملفات الهامة ملفات التعليم والشباب والرياضة.





وتوافد اليوم أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين على مقر المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية.

واستقبلت اللجان التى خصصتها الأمانة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، صباح اليوم، عددا من الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ لاستخراج كارنيهات العضوية،وتفعيل البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف.

وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس:أن المجلس سيستمر في استقبال الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية عن قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا.

