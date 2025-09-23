الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

إسكان الشيوخ: دراسة الأثر التشريعي لقانوني التصالح والبناء الموحد في مقدمة أولوياتنا

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

قال النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء الموحد، ستكون في مقدمة  أولوياته بالفصل التشريعي الثانى بمجلس الشيوخ.

حفل استقبال الأعضاء الجدد

وأضاف فاروق في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، على هامش حفل استقبال الأعضاء الجدد بمقر مجلس الشيوخ، أن أبرز الملفات التى من المقرر الاهتمام بها في الفترة المقبلة، استكمال مسيرة ملفات الإسكان والنقل والتنمية المحلية، ودراسة الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بها.

وتوافد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين على مقر المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية.

واستخرج نحو 25 عضوا بمجلس الشيوخ كارنيهات العضوية للفصل التشريعي الثانى 2025.

واستقبلت اللجان التى خصصتها الأمانة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، صباح اليوم، عددا من الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ لاستخراج كارنيهات العضوية،وتفعيل البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف.

وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس:أن المجلس سيستمر في استقبال الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية عن قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقبال الأعضاء الجدد الاعضاء الجدد الاثر التشريعي التصالح فى مخالفات البناء التصالح في مخالفات الفصل التشريعي الثاني تصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون البناء الموحد قانون التصالح في مخالفات التنمية المحلية

مواد متعلقة

توافد نواب الشيوخ، 25 عضوا يتسلمون كارنيهات العضوية

اليوم، مجلس الشيوخ يستقبل الأعضاء المنتخبين لاستخراج كارنيه العضوية

موعد انتهاء عضوية مجلس الشيوخ الحالي وانعقاد المجلس الجديد

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

فجرها ترامب، التحذير من الباراسيتامول يثير مخاوف العالم والأطباء يكشفون مخاطر المسكنات

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

"خرجنا نجيب عيش"، محافظ بورسعيد يضبط طالبات خارج المدرسة ويحيل المديرة للتحقيق

"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

بعد اعترافه بدولة فلسطين، الرئيس الفرنسى يجبر على الانتظار فى نيويورك لمرور موكب ترامب (فيديو)

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

علامات تعاطى سائقي الحافلات للمواد المخدرة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads