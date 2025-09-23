إسكان الشيوخ: دراسة الأثر التشريعي لقانوني التصالح والبناء الموحد في مقدمة أولوياتنا

قال النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء الموحد، ستكون في مقدمة أولوياته بالفصل التشريعي الثانى بمجلس الشيوخ.

حفل استقبال الأعضاء الجدد

وأضاف فاروق في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، على هامش حفل استقبال الأعضاء الجدد بمقر مجلس الشيوخ، أن أبرز الملفات التى من المقرر الاهتمام بها في الفترة المقبلة، استكمال مسيرة ملفات الإسكان والنقل والتنمية المحلية، ودراسة الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بها.

وتوافد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين على مقر المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية.

واستخرج نحو 25 عضوا بمجلس الشيوخ كارنيهات العضوية للفصل التشريعي الثانى 2025.

واستقبلت اللجان التى خصصتها الأمانة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، صباح اليوم، عددا من الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ لاستخراج كارنيهات العضوية،وتفعيل البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف.

وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس:أن المجلس سيستمر في استقبال الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية عن قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا.

