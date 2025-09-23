العروس ما طلعت، جمهور أنغام يستعجل ظهورها على مسرح “ألبرت هول"

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، عددا من الصور والفيديوهات، لقاعة مسرح “ألبرت هول" التي تستقبل حفل المطربة أنغام، في لندن.



وأظهرت الفيديوهات والصور امتلاء القاعة بالجمهور، وسط حالة من القلق ظهرت عليهم بعد تأخر ظهور الفنانة أنغام على خشبة المسرح.



وكتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على حسابه الشخصي، قائلا: " العروس بعدها ما طلعت"، وقال آخر: " فرحة وطن وفرحة رجعة أنغام".



وكتب آخر، قائلا: " أقسم بالله الشوق لها خلاني اختم المنهج في ساعتين، لو كل يوم عندها حفلة الـ A+ موضوعها بسيط"، وأضاف آخر: " ياستي أنغام أنا واخدة الريموت من ابويا ومخلتوش يكمل الماتش ودي هيقتلني فيها. انتي فيين".



الحفل.. أكثر من غناء

عودة أنغام إلى المسرح بعد أزمتها الصحية يمثل خطوة مهمة تعكس قدرتها على تجاوز الظروف الصعبة، وتؤكد أنها ما زالت قادرة على التواصل مع جمهورها بصوتها وأغانيه.

حفل لندن لن يكون مجرد أمسية غنائية عادية، بل فرصة خاصة تجمعها بجمهورها وتبرز جانبًا إنسانيًا وفنيًا في مسيرتها.

ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها أنغام تحديات كبيرة في مسيرتها، لكنها في كل مرة تعود أكثر صلابة، هذه المرة، يبدو أنها تسعى لأن تجعل من حفل لندن محطة فارقة، تضع فيها جمهورها أمام تجربة غنائية صادقة، بلا مبالغة أو استعراض.

