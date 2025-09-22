الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أنغام تصل لندن استعدادا لإحياء حفل غنائي

انغام
انغام

وصلت، منذ قليل، الفنانة أنغام، العاصمة الإنجليزية لندن من اجل احياء حفل غنائي ضخم غدًا الثلاثاء، على خشبة مسرح “ألبرت هول".

ويعد ذلك الحفل هو الأول للمطربة أنغام بعد تجاوز أزمتها الصحية، التي تسببت في ابتعادها عن الساحة الغنائية لعدة اسابيع 

“الحفل.. أكثر من غناء”

 عودة أنغام إلى المسرح بعد أزمتها الصحية تمثل خطوة مهمة تعكس قدرتها على تجاوز الظروف الصعبة، وتؤكد أنها ما زالت قادرة على التواصل مع جمهورها بصوتها وأغانيه.

حفل لندن لن يكون مجرد أمسية غنائية عادية، بل فرصة خاصة تجمعها بجمهورها وتبرز جانبًا إنسانيًا وفنيًا في مسيرتها.

 

ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها أنغام تحديات كبيرة في مسيرتها، لكنها في كل مرة تعود أكثر صلابة، هذه المرة، يبدو أنها تسعى لأن تجعل من حفل لندن محطة فارقة، تضع فيها جمهورها أمام تجربة غنائية صادقة، بلا مبالغة أو استعراض.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أنغام آخر أعمال أنغام آخر ألبومات أنغام

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

الأهلي يكشف أسباب استبعاد محمد علي بن رمضان وأفشة من مواجهة الحرس

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

ترتيب الكرة الذهبية، فينيسيوس في المركز 16 وليفاندوفسكي 17

وصية النبي بين أصحابه، فضل صلاة الضحى وما ورد من أحاديث في ذلك

عودة عبد القادر واستبعاد بن رمضان، مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

إن بي سي: نتنياهو لن يفعل شيئا إزاء الاعتراف بفلسطين دون دعم واشنطن

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ارتداء الحظاظات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

وصية النبي بين أصحابه، فضل صلاة الضحى وما ورد من أحاديث في ذلك

خطيبتي لا تصلي هل أفسخ الخطوبة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads