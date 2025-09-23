أنغام تستعد لإحياء حفلها في لندن الليلة، تعرف على القناة الناقلة

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفلها المنتظر في لندن بعد غياب بسبب أزمتها الصحية الأخيرة، على خشبة مسرح “ألبرت هول" مساء اليوم الثلاثاء.

القناة الناقلة لحفل أنغام في لندن

ومن المقرر إذاعة عرض حفلة أنغام على شاشة mbc مصر في تمام الساعة ٩.

الحفل.. أكثر من غناء

عودة أنغام إلى المسرح بعد أزمتها الصحية تمثل خطوة مهمة تعكس قدرتها على تجاوز الظروف الصعبة، وتؤكد أنها ما زالت قادرة على التواصل مع جمهورها بصوتها وأغانيه.

حفل لندن لن يكون مجرد أمسية غنائية عادية، بل فرصة خاصة تجمعها بجمهورها وتبرز جانبًا إنسانيًا وفنيًا في مسيرتها.

ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها أنغام تحديات كبيرة في مسيرتها، لكنها في كل مرة تعود أكثر صلابة، هذه المرة، يبدو أنها تسعى لأن تجعل من حفل لندن محطة فارقة، تضع فيها جمهورها أمام تجربة غنائية صادقة، بلا مبالغة أو استعراض.

