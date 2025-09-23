أمير قطر: وساطتنا مع مصر والولايات المتحدة أسفرت عن تحرير 148 رهينة

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم، خلال كلمته اليوم الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم: وساطتنا مع مصر والولايات المتحدة أسفرت عن تحرير 148 رهينة



وذكر أمير قطر: نثمن دور الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، والاعترافات بدولة فلسطين مفادها أن العنف لا ينهي قضية كالقضية الفلسطينية.

أمير قطر: الاعترافات بدولة فلسطين مفادها أن العنف لا ينهي قضية كالقضية الفلسطينية



وأضاف أمير قطر في كلمته: اختارت قطر الوفاء لمبادئ القانون الدولي وعدم الخشية من قول الحق وانخرطنا في وساطة شاقة لوقف الحرب وواجهنا حملات تضليل لن تثنينا عن مواصلة جهودنا.

وتابع: نواصل جهود الوساطة في مناطق متعددة من بينها إفريقيا وقطر ستظل شريكا فاعلا في المجتمع الدولي لحل النزاعات بالطرق السلمية.



واستطرد: على المجتمع الدولي استغلال الفرصة المتاحة للوقوف إلى جانب سوريا ويجب رفض التدخلات الخارجية في سوريا لا سيما محاولات إسرائيل لتقسيمها.



وأكد أمير قطر: نواصل الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته ونؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من المواقع التي احتلتها مؤخرا وندعو جميع الأطراف في السودان إلى الانخراط في حوار شامل يحقق استقراره وسيادته.

