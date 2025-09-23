الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد اعترافه بدولة فلسطين، الرئيس الفرنسى يجبر على الانتظار فى نيويورك لمرور موكب ترامب (فيديو)

ماكرون فى شوارع نيويورك،
ماكرون فى شوارع نيويورك، فيتو

 واجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عائقا غير متوقع عند خروجه من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إذ أجبر على الانتظار بسبب مرور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

اقتراب موكب ترامب

 وأثناء خروجه من مقر الأمم المتحدة بعد إعلان فرنسا رسميا عن اعترافها بدولة فلسطين، أوقفته الشرطة الأمريكية في أحد الشوارع، حيث أبلغوه: "عذرا سيدي الرئيس، كل شيء مغلق حاليا"، مشيرين إلى اقتراب موكب ترامب.

وفي هذا الموقف الطارئ، اتصل ماكرون بالرئيس الأمريكي لمحاولة إيجاد حل، وقال مبتسما على الهاتف: "تخيل، أنا الآن في الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك".

 

 ماكرون بتوجه إلى سفارة فرنسا فى نيويورك

 وبعد انتظار عدة دقائق، تم فتح الشارع للمشاة فقط، مما اضطر الرئيس الفرنسي لمواصلة مكالمته مع ترامب في الشارع أثناء توجهه إلى سفارة فرنسا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب مقر الأمم المتحدة في نيويورك ماكرون فرنسا تعترف بفلسطين فلسطين

مواد متعلقة

ماكرون يشيد بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة فى الوساطة لإنهاء حرب غزة

ماكرون: وعد دولة فلسطين لا يزال غير مكتمل منذ عشرات السنين

ماكرون: سننشئ سفارة فرنسية في دولة فلسطين فور الإفراج عن الرهائن

ماكرون: سنعمل على تدريب قوات لإدارة الأمن في غزة ونزع سلاح حماس

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

فجرها ترامب، التحذير من الباراسيتامول يثير مخاوف العالم والأطباء يكشفون مخاطر المسكنات

بعد اعترافه بدولة فلسطين، الرئيس الفرنسى يجبر على الانتظار فى نيويورك لمرور موكب ترامب (فيديو)

"خرجنا نجيب عيش"، محافظ بورسعيد يضبط طالبات خارج المدرسة ويحيل المديرة للتحقيق

"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads