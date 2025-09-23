بعد اعترافه بدولة فلسطين، الرئيس الفرنسى يجبر على الانتظار فى نيويورك لمرور موكب ترامب (فيديو)

واجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عائقا غير متوقع عند خروجه من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إذ أجبر على الانتظار بسبب مرور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

اقتراب موكب ترامب

وأثناء خروجه من مقر الأمم المتحدة بعد إعلان فرنسا رسميا عن اعترافها بدولة فلسطين، أوقفته الشرطة الأمريكية في أحد الشوارع، حيث أبلغوه: "عذرا سيدي الرئيس، كل شيء مغلق حاليا"، مشيرين إلى اقتراب موكب ترامب.

وفي هذا الموقف الطارئ، اتصل ماكرون بالرئيس الأمريكي لمحاولة إيجاد حل، وقال مبتسما على الهاتف: "تخيل، أنا الآن في الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك".

ماكرون بتوجه إلى سفارة فرنسا فى نيويورك

وبعد انتظار عدة دقائق، تم فتح الشارع للمشاة فقط، مما اضطر الرئيس الفرنسي لمواصلة مكالمته مع ترامب في الشارع أثناء توجهه إلى سفارة فرنسا.

