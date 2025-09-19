الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نعيم قاسم يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة مع حزب الله

نعيم قاسم، فيتو
أفادت وكالة “رويترز” الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم دعا السعودية إلى فتح صفحة جديدة والانخراط في حوار مع الحزب.

جاء ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه لبنان لضغوط من الولايات المتحدة والسعودية وخصوم حزب الله في الداخل لنزع سلاح الجماعة المدعومة من إيران.

 وقبل وقت سابق، نزع لبنان  الشرعية عن سلاح «حزب الله»، في القرار الذي اتخذته الحكومة بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي.

وبموجب هذا القرار يعني نزع الشرعية من السلاح بعدما كان محميًا بالشرعية المحلية،  في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض. 

كما أن الأمر لا يقتصر على حيازة السلاح فقط، بل يشمل أي عمل عسكري ضد إسرائيل والذي كان قبل هذه الحكومة، الفعل المسلح الوحيد الحائز شرعية رسمية.

 

