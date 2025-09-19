أفادت وكالة “رويترز” الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم دعا السعودية إلى فتح صفحة جديدة والانخراط في حوار مع الحزب.

نعيم قاسم يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة مع حزب الله

جاء ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه لبنان لضغوط من الولايات المتحدة والسعودية وخصوم حزب الله في الداخل لنزع سلاح الجماعة المدعومة من إيران.

وقبل وقت سابق، نزع لبنان الشرعية عن سلاح «حزب الله»، في القرار الذي اتخذته الحكومة بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي.

وبموجب هذا القرار يعني نزع الشرعية من السلاح بعدما كان محميًا بالشرعية المحلية، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض.

كما أن الأمر لا يقتصر على حيازة السلاح فقط، بل يشمل أي عمل عسكري ضد إسرائيل والذي كان قبل هذه الحكومة، الفعل المسلح الوحيد الحائز شرعية رسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.