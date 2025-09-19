جيش الاحتلال يزعم اغتيال اثنين من عناصر حزب الله في غارات بلبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، اغتيال اثنين من عناصر حزب الله في غارات جوية على لبنان.

الضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها

وأمس، زعمت إذاعة جيش الاحتلال، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مستودعات سلاح تابعة لحزب الله في جنوب ‎لبنان.

بدورها، دعت الحكومة اللبنانية مجلس الأمن الدولي والدول الراعية للضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها.

طائرات حربية إسرائيلية تقصف منزلا بميس الجبل جنوب لبنان

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت منزلا في ميس الجبل جنوبي ‎لبنان.

رئيس لبنان يدعو واشنطن للضغط على الاحتلال للانسحاب من الجنوب

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق، قد دعا الولايات المتحدة إلى الضغط على دولة الاحتلال للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، ليتمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية.

