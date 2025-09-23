الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين، والذى قال فيه: "زوجتى توفيت من 4 سنوات، وتم دفنها فى مقابر الرجال، ولم يتم نقلها حتى الآن، هل على الأهل إثم لعدم نقلها؟".


وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "من المقرر شرعا إن يتم دفن الرجل فى المكان المخصص للرجال، والعكس، إلا فى حالة الضرورة يتم دفن المرأة مكان الرجال".

 


وأضاف: "إذا دفن الإنسان وأغلق عليه، فيبقى الوضع على ما هو عليه، إلا إذا توفى شخص آخر، وتم فتح القبر  فيجب نقل المرأة المدفونة من مكان الرجال إلى مكان النساء ولا يجب أن يتم فتح القبر لنقل جثمان السيدة مخصوص".

