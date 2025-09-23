الأربعاء 24 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

أخبار الفن اليوم.. اليوم حفل أنغام الأول بعد تماثلها الشفاء.. وهذه حقيقة خلاف عبدالرحيم كمال وتامر مرسي

أنغام
أنغام

شهدت الساحة الفنية علي مدار اليوم العديد من الأحداث الفنية والتي من أهمها..

 

ماجد المصري: البطولة المطلقة لا تشغلني، وسعيد بدور "صقر" في "إش إش" (فيديو)

 

علق الفنان ماجد المصري على خروج المخرج عمر زهران من السجن، بعد قضاء نصف مدة العقوبة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف".

 

حقيقة خلاف السيناريست عبدالرحيم كمال مع المنتج تامر مرسي

وأوضح عبدالرحيم كمال أنه لا خلافات نهائيا مع المنتج تامر مرسي بشأن أى مسلسل، مشيرا إلي أن مسلسل الفنان أحمد غزي كان في مرحلة أولية ولم يحسم الأمر بشأن خوضه السباق الرمضاني.

 

أنغام تستعد لإحياء حفلها في لندن الليلة، تعرف على القناة الناقلة

 

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفلها المنتظر في لندن بعد غياب بسبب أزمتها الصحية الأخيرة، على خشبة مسرح “ألبرت هول" مساء اليوم الثلاثاء.

 

وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان ترتيبات الاحتفال بعام أم كلثوم

 

عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تشاوريًّا لمناقشة عدد من المشروعات الثقافية التي تُنفذها الوزارة على أرض المحافظة خلال الفترة المقبلة.

 

سيرين عبد النور لـ"فيتو": "مصر الأقرب إلى قلبي وبلدي الثاني

 

وقالت سيرين عبد النور في تصريح خاص لـ"فيتو": إنها سعيدة بتكريمها من مهرجان الفضائيات، مؤكدة أن مصر البلد الأقرب إلي قلبها وبلدها الثاني، وأنها تحب الشعب المصري الذي كان له دور في دعمها بمشوارها الفني.

 

ميزانيته 38 مليون فقط، فيلم الرعب "Weapons" يحقق 263 مليون دولار

 

حقق فيلم الرعب الشهير "Weapons" “الأسلحة”، إخراج زاك كريجر، نجاحًا ساحقًا منذ صدوره، بعد أن وصلت إيراداته إلى 263 مليون دولار حول العالم مقابل ميزانية بلغت 38 مليون دولار فقط.

 

 

كارولين عزمي تعلق على عودة محمد سامي من الاعتزال بمسلسل رد كليتي (فيديو)

وعلقت كارولين علي عودة المخرج محمد سامي من الاعتزال بمسلسل “رد كليتي”، قائلة: "محمد  سامي ما ينفعش يمشي أصلا خلاص أتعودنا عليه".

 

أحمد العوضي: "تكريمي من الشارع أهم حاجة في حياتي وهذه تفاصيل تعاوني مع مي عمر" (فيديو)

 

وقال أحمد العوضي، في تصريحاته لـ“فيتو” وعدد من الجهات الإعلامية الأخرى: تكريمي الحقيقي هو من الشارع المصري أثناء عرض مسلسل “فهد البطل”، هو ده فعلا اللي بكون محتاجه، مع كامل احترامي لكل مهرجانات الدنيا مفيش شيء بيوازي تكريمي من الشارع.

 

 

ياسمينا العبد تحصل على تنويه خاص عن فيلم "إلى ريما" من مهرجان بورسعيد

 

نجحت الفنانة الشابة ياسمينا العبد في حصد جائزة التنويه الخاص لأفضل ممثلة عن فيلم “إلى ريما” بمهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الأولى.

 

وفاة المنشد الديني عبد الحميد الشريف

 

رحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، المنشد الديني عبد الحميد الشريف، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة في خدمة الإنشاد الديني والمدائح النبوية.

