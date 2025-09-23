الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان ترتيبات الاحتفال بعام أم كلثوم

وزير الثقافة ومحافظ
وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية

عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تشاوريًّا لمناقشة عدد من المشروعات الثقافية التي تُنفذها الوزارة على أرض المحافظة خلال الفترة المقبلة.

حفل كلثوميات على المسرح الروماني بالإسماعيلية

وتناول اللقاء الترتيبات الخاصة بحفل “كلثوميات” المقرر إقامته خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل على المسرح الروماني بمدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار عام كوكب الشرق أم كلثوم. 

كما ناقش الاجتماع التجهيزات الخاصة بالدورة الخامسة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية “دورة اليوبيل الفضي”، المقرر انعقادها في الفترة من 24 حتى 31 أكتوبر المقبل في عدد من المواقع الجماهيرية بالمحافظة، إلى جانب متابعة عدد من الفعاليات الثقافية الجاري تنفيذها من خلال قصور الثقافة بالإسماعيلية.

 

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حرص الوزارة على دعم الأنشطة التي تعكس خصوصية منطقة القناة وتراثها العريق وعشق أهلها للفنون.

مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية

وأوضح وزير الثقافة أن إقامة احتفالية “كلثوميات” على المسرح الروماني بالإسماعيلية، إلى جانب تنظيم الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، يعكس اهتمام الدولة بإتاحة الفعاليات الثقافية والفنية الكبرى لأبناء مدن القناة، مؤكدًا مواصلة الجهود لاستمرار التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتقديم المنتج الثقافي لأبناء المحافظة طوال العام.

كما أكد وزير الثقافة حرص الوزارة على تقديم كل الدعم للدورة الخامسة والعشرين من المهرجان لتكون دورة استثنائية في تاريخ المهرجان على كافة المستويات، ووجه الشكر لمحافظ الإسماعيلية على دعمه كافة الأنشطة الثقافية والإبداعية بالمحافظة.

ومن جهته، وجّه اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على حرصه على عقد اللقاء بشكل عاجل لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية.

وأعرب جلال عن سعادته بهذا اللقاء، خاصة في ظل اهتمام وزير الثقافة بمحافظة الإسماعيلية، لما لها من طابع مميز وجمهور محب للفن والثقافة، مؤكدًا أن العمل الجاد في قطاع الفنون والثقافة ينطلق من اهتمام مواطني الإسماعيلية بالثقافة والفنون والمهرجانات المختلفة، بجانب ما تمتلكه المحافظة من مقومات بشرية ولوجستية في هذا القطاع، متمثلة في شباب المحافظة الذي يمثل 60% من سكانها، وكذلك جامعة قناة السويس وتعاونها الدائم والمثمر في قطاع الثقافة والفنون، بجانب الكيانات الشبابية ومراكز التنمية الشبابية.

واختتم محافظ الإسماعيلية قائلًا: “أنا على قناعة تامة بأن الإنسان الذي يسمع ويرى فنانًا وثقافة راقية، سيتأثر ويصبح أكثر تحضرًا وثقافة”.

حضر اللقاء من جانب وزارة الثقافة: الأستاذ عمرو البسيوني، الوكيل الدائم للوزارة، الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، الأستاذ أحمد عبيد، مستشار الوزير للاستثمار، الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وأمل عبد الجابر، مدير عام بالإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية.

ومن جانب محافظة الإسماعيلية: ماهر كمال، مستشار محافظ الإسماعيلية للفنون والشئون الثقافية، عصام نصار، مدير عام العلاقات العامة بالمحافظة، أشرف سليمان، مدير إدارة السياحة، ومحمد توفيق، المتحدث الرسمي.

