ماجد المصري: البطولة المطلقة لا تشغلني، وسعيد بدور "صقر" في "إش إش" (فيديو)

علق الفنان ماجد المصري على خروج المخرج عمر زهران من السجن، بعد قضاء نصف مدة العقوبة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف".

وقال “المصري” خلال لقائه مع “فيتو” وعدد من الجهات الإعلامية الأخرى على هامش مهرجان الفضائيات العربية: "طبعا كنت واثق من براءة عمر زهران، والحق حبيب الله".

وأكد ماجد المصري أن ردود أفعال الجمهور على دوره في مسلسل “إش إش” ما زالت موجودة في الشارع المصري، قائلا: "الناس بتناديني يا صقر، والمسألة بقي فيها لقب صقر الدراما العربية، وأنا مش بهتم بالألقاب، ولكن شيء بيسعدني".

وأشار ماجد المصري إلى أن لديه أيضا عددا من الأعمال في السينما، حيث يشارك في فيلم "السلم والثعبان"، وضيف شرف في فيلم “الست لما”، بالإضافة إلى فيلم “الغربان” الذي تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة.

وعن مشاركته في رمضان 2026 قال إنه لديه مسلسل بعنوان "الراعي"، من 30 حلقة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم خالد الصاوي.

وقال ماجد المصري: إن فكرة البطولة المطلقة لا تشغل تفكيره بل الدور الذي يقدمه للجمهور، مشيرا إلى أن أدواره تظل مع الجمهور، ومنها شخصية سيف الحديدي وغيرهم، مؤكدأ أن معظم أدواره الناجحة كانت مع محمد سامي، "وهو ماينفعش يعتزل.. مش بمزاجه".

مهرجان الفضائيات العربية

وشهدت الدورة السادسة عشرة لمهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامي أحمد عليوة، تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر والعالم العربي، المتميزين لعام 2025 حسب التصويت.

شارك في تكريم نجوم الفن والإعلام كل من: الإعلامية وفاء ماهر نائب رئيس المهرجان، والناقد طارق الشناوي، وكان ضمن المكرمين يسرا، أحمد السقا، أحمد العوضي، ماجد المصري، صاحبة السعادة إسعاد يونس، أحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك، سيرين عبد النور، معتصم النهار، عمرو يوسف، إيهاب فهمي، عصام السقا، رياض الخولي، دينا فؤاد، سلوى عثمان، كارولين عزمي.

كما تم تكريم محمد شاهين، آية سماحة، محمد الشرنوبي، أنوشكا، روجينا، أكرم حسني، أحمد فهمي، صابرين، عمرو محمود ياسين، محمد دياب، أحمد عبد العزيز، كريم الشناوي، صابرين، أحمد غزي، وإلهام علي، وغيرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.