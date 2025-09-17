محافظ كفرالشيخ يطلق التجربة الأولى من نوعها لتشغيل رافع مياه الري الزراعي بالطاقة الشمسية

أطلق اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، التجربة الأولى من نوعها لتشغيل رافع مياه الري الزراعي عبر وحدة طاقة شمسية مصغرة، بقدرة ٤٩٠٠ كيلو وات/ساعة لتشغيل رافع مياه بقوة ٥ حصان، وذلك ضمن مشروعات التعاون بين محافظة كفرالشيخ ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «FAO»، وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في خدمة الزراعة، بما يعزز من استدامة الموارد ويحقق وفورات كبيرة في تكاليف التشغيل.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن التجربة الجديدة تهدف إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية كبديل نظيف وآمن، يساهم في حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن خفض تكاليف تشغيل وحدات الري مقارنة بالطرق التقليدية المعتمدة على الوقود أو الكهرباء، مؤكدًا أن المحافظة تتبنى هذا التوجه كخطة مستقبلية للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المشروعات الزراعية والخدمية، بما يواكب استراتيجية الدولة المصرية في مجال الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن نجاح هذه التجربة يشكل نموذجًا يحتذى به، داعيًا المزارعين إلى تعميمها والاستفادة من مزاياها الاقتصادية والبيئية، مشددًا على أن الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الزراعة الذكية مناخيًا، وتعزيز ممارسات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور جاكي بينات، القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في مصر، والمهندس فخري باز، وكيل وزارة الزراعة، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والدكتور محمد يعقوب، نائب ممثل منظمة الأغذية والزراعة لشئون البرامج، والدكتور حسين رأفت، مدير مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي - منظمة الفاو، وأحمد حمدي، منسق المشروع بالمحافظة - منظمة الفاو، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والدكتور رمضان أبو جاموس، مدير إدارة بلطيم الزراعية، بالإضافة إلى المزارعين بالمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.