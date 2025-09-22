محافظ دمياط يضع حجر الأساس لسكن الطبيبات ويفتتح أقساما حديثة بمستشفى الأزهر الجامعي

أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الإثنين، جولة موسعة داخل مستشفى جامعة الأزهر، تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية وافتتح عددًا من الأقسام الطبية الجديدة، بحضور قيادات الجامعة وعدد من ممثلي الجهات الداعمة. وكان في استقباله الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنين بجامعة الأزهر.

دعم مجتمعي لتعزيز الخدمات

وخلال الجولة، تفقد المحافظ سيارة الإسعاف المقدمة من شركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، في إطار المشاركة المجتمعية لتعزيز خدمات الرعاية الطبية العاجلة بالمستشفى. وأعرب الشهابي عن تقديره لجهود الشركة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس دور وزارة البترول في دعم المجتمع المحلي وتطوير الخدمات.

مشروع سكن الطبيبات

كما وضع محافظ دمياط وعميد الكلية حجر الأساس لمبنى سكن الطبيبات الجديد، الذي يضم 100 غرفة فندقية وصالة رياضية ومطعمًا واستقبالًا، ويأتي المشروع بهدف توفير بيئة عمل مناسبة وجودة حياة أفضل للطبيبات.

افتتاح أقسام طبية متخصصة

شهدت الزيارة أيضًا افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمبنى الباطنة، والمجهزة بـ9 أسرة رعاية مركزة لعلاج حالات قصور الشريان التاجي.



كما تم افتتاح وحدة القسطرة المخية لدعم تخصص جراحات المخ، بالإضافة إلى وحدة علاج الحروق التي تضم 40 سريرًا وغرفتي عمليات و4 أسرة عناية مركزة، إلى جانب وحدة أبحاث الجلد وزراعة الخلايا والجلد.

محافظ دمياط يضع حجر الأساس لسكن الطبيبات ويفتتح أقسام حديثة بمستشفى الأزهر الجامعي

إشادة بالجهود

أشاد المحافظ بالتطور الكبير الذي يشهده المستشفى، مؤكدًا أن ما يتم تنفيذه يمثل طفرة في مستوى الخدمات الطبية بدمياط، ويعزز الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. ووجّه الشهابي الشكر لجامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود على الجهود المبذولة.

تقدير متبادل

من جانبه، أعرب الدكتور راشد محمد راشد عن شكره لمحافظ دمياط على دعمه المستمر للجامعة والمستشفى، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية تطوير الخدمات الطبية وتلبية احتياجات المرضى بالمحافظة.

