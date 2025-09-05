الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قتل وعنف جنسي ونهب، تقرير أممي يكشف جرائم الدعم السريع في السودان

الدعم السريع، فيتو
الدعم السريع، فيتو

اتهمت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، اليوم، مليشيا الدعم السريع، بارتكاب جرائم متعددة ضد الإنسانية خلال حصارها لمدينة الفاشر في إقليم دارفور غربي البلاد.

تقرير بعثة الأمم المتحدة في السودان حول الدعم السريع

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، في تقرير، إن قوات الدعم السريع ارتكبت فظائع، من بينها جرائم حرب، على نطاق واسع خلال الحرب الأهلية التي دخلت عامها الثالث.

 

وقال رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان، في بيان: "ارتكبت قوات الدعم السريع المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل عمليات قتل وعنف جنسي وعنف قائم على أساس النوع ونهب وتدمير لسبل العيش على نطاق واسع ووصلت في بعض الأحيان إلى حد الاضطهاد والإبادة".

الجيش السوداني يوسع تحركاته حول المقار الاستراتيجية والعسكرية

ويوسع الجيش السوداني تحركاته حول المقار الاستراتيجية والعسكرية، وذلك بعد عمليات التوغل التي أحدثتها قوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية شمال وشرق سوق المواشي حتى حي أولاد الريف في المحور الجنوبي الغربي، قبل أن ينجح الجيش لاحقًا في استعادة عدة مواقع استراتيجية وتحييد عدد من العناصر، محققًا تقدمًا كبيرًا في ذات المحور.

 

من جهة أخرى، يتفاقم الوضع الإنساني داخل مدينة الفاشر بشكل كبير في ظل الحصار المفروض على المدينة واشتداد وطأة الجوع وعمليات القصف المدفعي من قبل قوات الدعم السريع على مواقع المدنيين.

بعد الحظر التجاري الإماراتي، ذهب السودان يبحث عن منفذ جديد للتصدير

شيخ الأزهر يعزي السودان في ضحايا كارثة جبل مرة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدعم السريع مليشيا الدعم السريع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق السودان جرائم حرب الجيش السوداني الفاشر

مواد متعلقة

مقتل 18 سودانيا بينهم نساء وأطفال في قصف الدعم السريع لمدينة الفاشر السودانية

أطباء ‎السودان: مقتل وإصابة 79 شخصًا في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر

البرهان يعقد أول اجتماع لقيادة الجيش السوداني بكامل أعضائه منذ بدء الحرب

الجيش السوداني يسقط مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع شمال دارفور

الأكثر قراءة

بقرار من الخطيب، محمد يوسف يجمع متعلقاته من غرفته بملعب التتش

ربة منزل تطعن زوجها في المحلة بعد 7 أشهر زواج لـ خلاف على مصروف البيت

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

وزير الصحة يحيل مدير مستشفى مبرة مصر القديمة للتحقيق بعد رفض علاج مريضة في الطوارئ مجانا

تغييرات وزارية في بريطانيا تشمل الخارجية والداخلية والعدل

محمد عبد الجليل يكتب: "الو قسم الشرطة.. كاتي بتموت"، بلاغ طفلة واهتمام مأمور لإنقاذ قطة!، الاحتجاز استمر 48 ساعة، رجال الأمن تعاملوا مع الموقف بإنسانية

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.. تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.. تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة للزواج والحمل تأسيا بمولد الرسول

تفريج الهم واستجابة الدعاء، فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

ما حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads