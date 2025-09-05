قتل وعنف جنسي ونهب، تقرير أممي يكشف جرائم الدعم السريع في السودان

اتهمت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، اليوم، مليشيا الدعم السريع، بارتكاب جرائم متعددة ضد الإنسانية خلال حصارها لمدينة الفاشر في إقليم دارفور غربي البلاد.

تقرير بعثة الأمم المتحدة في السودان حول الدعم السريع

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، في تقرير، إن قوات الدعم السريع ارتكبت فظائع، من بينها جرائم حرب، على نطاق واسع خلال الحرب الأهلية التي دخلت عامها الثالث.

وقال رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان، في بيان: "ارتكبت قوات الدعم السريع المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل عمليات قتل وعنف جنسي وعنف قائم على أساس النوع ونهب وتدمير لسبل العيش على نطاق واسع ووصلت في بعض الأحيان إلى حد الاضطهاد والإبادة".

الجيش السوداني يوسع تحركاته حول المقار الاستراتيجية والعسكرية

ويوسع الجيش السوداني تحركاته حول المقار الاستراتيجية والعسكرية، وذلك بعد عمليات التوغل التي أحدثتها قوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية شمال وشرق سوق المواشي حتى حي أولاد الريف في المحور الجنوبي الغربي، قبل أن ينجح الجيش لاحقًا في استعادة عدة مواقع استراتيجية وتحييد عدد من العناصر، محققًا تقدمًا كبيرًا في ذات المحور.

من جهة أخرى، يتفاقم الوضع الإنساني داخل مدينة الفاشر بشكل كبير في ظل الحصار المفروض على المدينة واشتداد وطأة الجوع وعمليات القصف المدفعي من قبل قوات الدعم السريع على مواقع المدنيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.