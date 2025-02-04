الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

مقتل قائد كبير لميليشيا الدعم السريع

قائد الدعم السريع
قائد الدعم السريع بولاية الجزيرة، فيتو

أفادت ‏مصادر بالجيش السوداني بأن قائد الدعم السريع بولاية الجزيرة قتل بمعارك شرق النيل.

 آليات الجيش السوداني

ويشار إلى أن تقارير إعلامية عربية ذكرت في وقت سابق أن عددا من آليات الجيش السوداني وصلت إلى الأجزاء الجنوبية الشرقية للخرطوم، مشيرة إلى أن الجيش السوداني سيفرض حصارا على شرق النيل قبل توغله بالخرطوم.

وفي وقت لاحق؛ أكد وزير الخارجية السوداني علي يوسف، أن الحرب في السودان دخلت مرحلتها الأخيرة وشارفت على الانتهاء، وأن الجيش السوداني يحقق انتصارات كبرى في البلاد لتحقيق النصر الحاسم.

 الجيش السوداني نجح في استعادة العديد من المناطق الحيوية

وقال وزير الخارجية السوداني، في تصريح له اليوم، الثلاثاء، عقب لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الجيش السوداني نجح في استعادة العديد من المناطق الحيوية التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الدعم السريع بفضل إصرار الجيش السوداني بدعم شعبه على تحرير كامل البلاد من سيطرة تلك الميليشيا، مؤكدا أنه سنسمع قريبا تحرير كامل الخرطوم دارفور وباقي الولايات السودانية تباعا.

وكشف عن أن الجيش السوداني أنقذ البلاد من مخطط كبير كان يتجه نحو طمس هوية السودان والقضاء على استقلال السودان، وأصبحت السودان في طريقها نحو العودة إلى هويتها ومكانتها.

إعادة إعمار ما دمرته الحرب في السودان

وشدد الوزير السوداني على أن السودان سيعود كما كان قريبا، ويعيد لاستكمال نهضته وإعادة إعمار ما دمرته الحرب في السودان وبناء مؤسساته الوطنية.

وأوضح أنه بعد انتهاء الحرب واستقرار الأوضاع في البلاد وعودة السلام والسودانيين إلى ديارهم سيتم اتخاذ العديد من الترتيبات والقضايا السياسية من خلال مشاركة جميع القوى السياسية الموجودة في البلاد.
 

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الجيش السوداني الدعم السريع شرق النيل الخرطوم السودان

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