الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل 18 سودانيا بينهم نساء وأطفال في قصف الدعم السريع لمدينة الفاشر السودانية

السودان،فيتو
السودان،فيتو

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الثلاثاء، مقتل 18 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف قوات الدعم السريع مدينة الفاشر بشمال دارفور.

وقبل وقت سابق كانت أعلنت شبكة أطباء السودان أن مدينة الفاشر، شهدت قصفًا مدفعيا نفذته قوات الدعم السريع أسفر عن مقتل 24 شخصًا وإصابة 55 آخرين بينهم 5 نساء.

وأوضحت الشبكة أن أعداد الضحايا مرشحة للزيادة نظرًا لخطورة بعض الإصابات، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في حالة من الهلع وسط السكان وتفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلًا في المدينة.

نائب رئيس مجلس السيادة: السودان في المرحلة النهائية من الحرب

أعلن مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن البلاد وصلت إلى المرحلة النهائية من الحرب الدائرة، مشيرًا إلى أن الصراع المستمر في السودان منذ أشهر طويلة شكّل هزة نفسية عميقة لدى السودانيين.

إشارات الجيش السوداني نحو الحسم

وأكد عقار أن القوات المسلحة السودانية ماضية في عملياتها حتى استعادة الأمن والاستقرار، موضحًا أن المرحلة الحالية تحمل مؤشرات على اقتراب الحسم العسكري ضد قوات التمرد.

دعوة الشعب السوداني للتماسك

وشدّد نائب رئيس مجلس السيادة على ضرورة تماسك الشعب السوداني والالتفاف حول الدولة، مؤكدًا أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب وحدة داخلية وإسنادًا لمؤسسات الدولة في مواجهة التحديات.

تعهد البرهان بالثأر للشهداء

من جانبه قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان: إن “المتمردين دمّروا السودان”، مؤكدًا أنه لا توجد أي قابلية للتعايش معهم مستقبلًا بعد ما ارتكبوه بحق الوطن والشعب.

وأضاف البرهان في تصريحاته أن القوات المسلحة السودانية “ستثأر للشهداء”، مشددًا على أن كل الشعب السوداني سيأخذ حقه من التمرد الذي تسبّب في معاناة إنسانية وانهيار واسع للبنية التحتية.

وأكد البرهان أن الجيش ماضٍ في معركته حتى استعادة الاستقرار والأمن، داعيًا الشعب إلى الصمود والثقة في أن السودان قادر على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش السوداني السودان السيادة السوداني القوات المسلحة السودانية

مواد متعلقة

كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان، اختفاء قرية كاملة ودفن سكانها تحت التراب يثير الرعب

الهلال الأحمر المصري يستقبل وفد السودان لبحث مواصلة الدعم الإغاثي للخرطوم

السنغال تحسم المركز الثالث في أمم إفريقيا للمحليين بعد الفوز على السودان

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان، اختفاء قرية كاملة ودفن سكانها تحت التراب يثير الرعب

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads