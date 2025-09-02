مقتل 18 سودانيا بينهم نساء وأطفال في قصف الدعم السريع لمدينة الفاشر السودانية

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الثلاثاء، مقتل 18 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف قوات الدعم السريع مدينة الفاشر بشمال دارفور.

وقبل وقت سابق كانت أعلنت شبكة أطباء السودان أن مدينة الفاشر، شهدت قصفًا مدفعيا نفذته قوات الدعم السريع أسفر عن مقتل 24 شخصًا وإصابة 55 آخرين بينهم 5 نساء.

وأوضحت الشبكة أن أعداد الضحايا مرشحة للزيادة نظرًا لخطورة بعض الإصابات، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في حالة من الهلع وسط السكان وتفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلًا في المدينة.

نائب رئيس مجلس السيادة: السودان في المرحلة النهائية من الحرب

أعلن مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن البلاد وصلت إلى المرحلة النهائية من الحرب الدائرة، مشيرًا إلى أن الصراع المستمر في السودان منذ أشهر طويلة شكّل هزة نفسية عميقة لدى السودانيين.

إشارات الجيش السوداني نحو الحسم

وأكد عقار أن القوات المسلحة السودانية ماضية في عملياتها حتى استعادة الأمن والاستقرار، موضحًا أن المرحلة الحالية تحمل مؤشرات على اقتراب الحسم العسكري ضد قوات التمرد.

دعوة الشعب السوداني للتماسك

وشدّد نائب رئيس مجلس السيادة على ضرورة تماسك الشعب السوداني والالتفاف حول الدولة، مؤكدًا أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب وحدة داخلية وإسنادًا لمؤسسات الدولة في مواجهة التحديات.

تعهد البرهان بالثأر للشهداء

من جانبه قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان: إن “المتمردين دمّروا السودان”، مؤكدًا أنه لا توجد أي قابلية للتعايش معهم مستقبلًا بعد ما ارتكبوه بحق الوطن والشعب.

وأضاف البرهان في تصريحاته أن القوات المسلحة السودانية “ستثأر للشهداء”، مشددًا على أن كل الشعب السوداني سيأخذ حقه من التمرد الذي تسبّب في معاناة إنسانية وانهيار واسع للبنية التحتية.

وأكد البرهان أن الجيش ماضٍ في معركته حتى استعادة الاستقرار والأمن، داعيًا الشعب إلى الصمود والثقة في أن السودان قادر على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

