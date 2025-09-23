4 طعنات بالقتيلة، الطب الشرعي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة الإسكندرية الأسرية

صدر التقرير الأولي للطب الشرعي في واقعة قيام عامل بقتل ابنته الكبرى والشروع في قتل الأخرى والتخلص من حياته بعد ارتكابه الواقعة، بمنطقة مساكن مبارك في العامرية أول غرب محافظة الإسكندرية.

تفاصيل تقرير الطب الشرعي بواقعة مقتل واصابة طفلتين علي يد والدهم

وتبين من التقرير الطبي المبدئي ومناظرة النيابة العامة أنه بفحص جثمان المجني عليها الأولى "رويده،أ.ع " هي لفتاة في منتصف العقد الثاني من العمر متوسطة الطول والبنية قمحية البشرة ذات شعر رأس اسود اللون، وتبين أن عموم جسدها ويديها وملابسها ملطخين بالدماء وترتدي من الملابس ما هو عباره عن تيشرت بأكمام سوداء اللون، وتبين وجود جرح طعني بالرقبة من الناحية اليسرى يعلوه جرح طعني آخر أسفل الأذن اليسرى وتبين وجود جرح طعني ثالث بمؤخرة الرقبة من ذات الجهة وتبين وجود جرح بسيط بأصبع البنصر من يدها اليمنى يتشبه في كونه مما يحدث جراء الإمساك بنصل الة حادة "سكين"، والحالة متوفية.

كما تبين من التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها الثانية "رقية.أ.ع" انها مصابة بجرح طعني شبه نافذ أسفل الرقبة من الأمام، وجرحان طعنيان شبه نافذ أعلى الكتف الأيمن وجرح طعني بالوجه من الناحية اليمنى وجرح قطعي حول الرقبة من الناحية اليسرى وجرح طعني من الناحية الخلفية بالكتف الأيسر، والحالة " المصابة " بالمستشفى.

وأضاف التقرير الطبي الخاص بالمتهم " أحمد.ع.م" إصابته بجروح طعنية متعددة بالوجه مع اشتباه قطع بالأوردة والشرايين الرقبة والشرايين المغذية للمخ، وجروح طعنية متعددة بالصدر مع وجود اشتباه بقطع بالأحشاء ونزيف بالبطن، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج وتوفي بعد ذلك.

اعترافات المتهم قبل وفاته

خلاف أسري ينتهي بمأساة، شهدت منطقة العامرية غرب محافظة الإسكندرية حادث قتل بشع بعد أن أنهى أب حياة ابنته وأصاب الأخرى، ثم قام بالتخلص من نفسه بالطعن بالسلاح الأبيض، وذلك عقب خلاف أسري بينه وبين زوجته.

ويباشر المستشار محمود وصيف وكيل النائب العام لنيابات العامرية أول بالإسكندرية، تحقيقات موسعة فى قيام "أ. ع. م" المقيم بمساكن مبارك بالتعدي على نجلتيه بالضرب مستخدما سلاح أبيض "سكين" محدثا بكلا منهما إصابات أودت بحياة إحداهما وعلى أثره قام بالتعدي على نفسه طعنا بذات السكين قاصدا انهاء حياته.

التفاصيل الكاملة عن جريمة أب العامرية

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد بقيام شخص بالتعدى على بناته وإصابة نفسه بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه على أثر خلافات أسرية بين " ا.ع.م" وبين زوجته " ه.ب.ع" منذ شهر أغسطس من عام 2024 وانه ترك منزل الزوجية وانتقل ليعيش بمفرده فى مسكن خاص به وبمحاولته التواصل مع زوجته لعودة العلاقة الزوجية بينهما من جديد وإعطائه حقوقه الشرعية وبتاريخ الواقعة يوم 20 سبتمبر الجارى حضر إليه نجلتيه المجنى عليهما " ر.ا" "16 سنة" و" ر.ا" 10 سنوات" بعد أن طلب حضورهن لاستلام الأخيرة الحقيبة المدرسية التي اشتراها لها وحال حضورهن تواصل مع والدتهم وأخطرها بأن قد احتجز المجني عليهما داخل مسكنها وأصر على حضورها إليه لشدة احتياجه كزوج لها وبرفضها الحضور.

كما هددها بقتل نجلتيهما فلم تلتفت لتهديداته وقام بإحضار سلاح أبيض سكين من المطبخ والتعدى بداية على نجلته الكبرى بطعن فى الرقبة وبمحاولتها الهرب تجاه الباب الخاص بالشقة السكنية فلاحقها حتى انهال عليها طعنا بذات السكين بجروح طعنية أخرى حتى خارت قواها وسقطت أرضًا، حيث إن نجلته الصغرى كانت مترجية إياه ليترك نجلته الكبرى فقام بملاحقتها هي الأخرى حتى أمسك بها بجوار السرير الكائن بغرفة النوم وانهال عليها طعنا بالسكين في رقبتها فأحدث إصابتها إلا أنها فرت منه هاربة.

فقام بملاحقتها حتى أمسك بها ثانية بمدخل المطبخ والتعدى عليها حتى هربت منه لتستنجد بأحد الجيران فقام بمحاولة إنهاء حياته، عن طريق طعن نفسه عدة طعنات فى مواضع مختلفة من صدره وعنقه وبطنه إلى أنه لم يتوف فى وقتها، حتى توفي متاثرا بإصابته بالمستشفى، وتحرر المحضر رقم 10762 لسنة 2025 أول العامرية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

