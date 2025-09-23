الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
جثة مسن طافية بمياه ترعة القاصد بطنطا تثير رعب المواطنين (صور)

 عثر أهالي منطقة المرشحة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، على جثة رجل مسن طافية بترعة القاصد أمام مسجد السلام ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين.

 تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي مدينة طنطا بالعثور على جثمان مسن طافي على جسر المياه.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لقسم ثان طنطا إلى موقع البلاغ وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري فيما فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط الواقعة.

 

استدعاء الطبيب الشرعي

 وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة فيما تكثف مباحث قسم ثان طنطا من جهودها لفحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

