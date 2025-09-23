الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
خارج الحدود

قناة عبرية تسلط الضوء على خطة ترامب المرتقبة لإنهاء الحرب في غزة

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

أفادت القناة 12، العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب من المتوقع أن يطرح مبادئ الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، وذلك خلال لقاء مع قادة عرب ومسلمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.


وتتضمن الخطة إطلاق سراح الأسرى، وقف القتال، انسحاب إسرائيلي، والتخطيط لليوم التالي من دون حماس، إلى جانب طلب مشاركة عسكرية واقتصادية من الدول العربية.

وكان مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أوضح أنه ستكون هناك تنازلات صعبة علينا تقبلها.

وقبل وقت سابق ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض، على القادة العرب والمسلمين خطة أمريكية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مع التركيز على إنهاء التصعيد وإعادة الاستقرار الإقليمي.

أبرز بنود خطة ترامب بشأن غزة

وأشارت الشبكة إلى أن الخطة الأمريكية بشأن مستقبل غزة تتضمن عدة محاور رئيسية، من أبرزها:

إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.

انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة تدريجيًا.

إنشاء بديل لحكم حماس يضمن إدارة مدنية مستقرة، ويخفف من التوترات العسكرية والسياسية في القطاع.

 

الهدف من خطة ترامب 

وتهدف خطة ترامب إلى إعادة السيطرة على الوضع الأمني والسياسي في غزة، مع السعي لتقليل الخسائر المدنية وتعزيز فرص حل دائم للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وفق ما نقلته أكسيوس عن مصادر مطلعة.

 

ويراقب المجتمع الدولي عن كثب هذه المبادرة، حيث يتوقع أن تثير الخطة ردود فعل واسعة من الأطراف المعنية في إسرائيل وفلسطين، بالإضافة إلى تأثير محتمل على مسار المفاوضات الإقليمية والدبلوماسية.

 

 

