زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا

يلتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره الأمريكى دونالد ترامب فى وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يشارك فى جلسة لمجلس الأمن الدولى حول الحرب في أوكرانيا.

اجتماع التحالف الدولي من أجل عودة الأطفال الأوكرانيين

وذكرت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية إن زيلينسكى سيحضر افتتاح المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة في التاسعة صباحًا بتوقيت نيويورك (الثانية بعد الظهر بتوقيت جرينتش).

وأضافت أن زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا سيشاركان كذلك في اجتماع التحالف الدولي من أجل عودة الأطفال الأوكرانيين، حيث سيلقي الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني كلمات بهذه المناسبة.

مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا

وفي وقت لاحق اليوم، يحضر زيلينسكي اجتماعًا رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، والمقرر عقده الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت نيويورك (التاسعة مساءً بتوقيت جرينتش).

كما يعقد زيلينسكي سلسلة من الاجتماعات الثنائية تشمل رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك والرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر ورئيس موزامبيق دانييل تشابو والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وولي عهد ليختنشتاين الأمير ألويس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وكان زيلينسكي قد وصل إلى نيويورك أمس الاثنين للمشاركة في فعاليات رفيعة المستوى ضمن الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

