الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا

زيلينسكى، فيتو
زيلينسكى، فيتو

يلتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره الأمريكى دونالد ترامب فى وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يشارك فى جلسة لمجلس الأمن الدولى حول الحرب في أوكرانيا.

اجتماع التحالف الدولي من أجل عودة الأطفال الأوكرانيين

وذكرت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية إن زيلينسكى سيحضر افتتاح المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة في التاسعة صباحًا بتوقيت نيويورك (الثانية بعد الظهر بتوقيت جرينتش).

وأضافت أن زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا سيشاركان كذلك في اجتماع التحالف الدولي من أجل عودة الأطفال الأوكرانيين، حيث سيلقي الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني كلمات بهذه المناسبة.

مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا

وفي وقت لاحق اليوم، يحضر زيلينسكي اجتماعًا رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، والمقرر عقده الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت نيويورك (التاسعة مساءً بتوقيت جرينتش).

كما يعقد زيلينسكي سلسلة من الاجتماعات الثنائية تشمل رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك والرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر ورئيس موزامبيق دانييل تشابو والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وولي عهد ليختنشتاين الأمير ألويس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وكان زيلينسكي قد وصل إلى نيويورك أمس الاثنين للمشاركة في فعاليات رفيعة المستوى ضمن الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأوكراني الجمعية العامة للامم المتحدة أوكرانيا زيلينسكي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الحرب الروسية في أوكرانيا ترامب

مواد متعلقة

قطع الطريق على ترامب، أول تحرك من الاتحاد الأوروبي بشأن غزة بعد مؤتمر حل الدولتين

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يصنف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية

انسحاب الاحتلال وإدارة جديدة للقطاع، أكسيوس يكشف تفاصيل خطة ترامب الجديدة بشأن غزة

قناة إسرائيلية: ترامب يعرض خطة لوقف الحرب في غزة غدا وهذه بنودها

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

وصول عناصر من البحرية المصرية لتركيا للمشاركة فى التدريب المشترك "بحر الصداقة" (صور)

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على مفتي السعودية في جميع المساجد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

اتمشى لوحده في شوارع بولاق والدقي، محافظ الجيزة يفاجئ مسئولي الأحياء بجولة تفقدية (صور)

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads