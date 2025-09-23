حصاد التجارة الخارجية خلال 2024.. ارتفاع إجمالي الصادرات إلى 45.3 مليار دولار.. الذهب والملابس الجاهزة واللدائن في المقدمة.. وزيادة الواردات 13.2 ٪

رصدت النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2024، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء عددا من المؤشرات الهامة على رأسها ارتفاع الصادرات وخاصة الذهب والملابس الجاهزة واللدائن.

أولا: الصادرات

بلغ إجمالي قيمـة صادرات جمهورية مصر العربيـة 45.3 مليار دولار عام 2024 مقابـل 42.6 مليار دولار عام 2023 بارتفاع بلغت نسبته 6.5٪.



قيمة الصـادرات البتروليــة وغيـر البتروليــة



بلغت قيمة الصـادرات غيـر البتروليــة 39.9 مليـار دولار عــام 2024 مقابل 34.9 مليار دولار عام 2023 بارتفاع بلغت نسبته 14.4٪.

بلغـت قيمة الصـــادرات البتروليــة والكهربـــاء 5.5 مليار دولار عام 2024 مقابل7.7 مليار دولار عام 2023 بانخفاض بلغت نسبته 29.1٪.



- التوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع



أعلــى نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجــة التصنيع خــلال عام 2024 كانت من نصيب السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 54.1٪ مـــن جمـلة الصادرات المصرية.

ثم سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 23.2% من جملة الصادرات المصرية.

يليها المواد الخام حيث بلغت نسبتها 11.2 % من جملة الصادرات المصرية.



- أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها

بلغت قيمة صادرات الذهب والذهب مطلي بالبلاتين بأشكال خام أخرى 3.2 مليار دولار 2024 مقابل 1.8 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 77.7 ٪.

بلغــت قيمــة صادرات اللدائن ومصنوعاتها 2.3 مليـار دولار عـام 2024 مقابـــل 1.8 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 27.3٪.

بلغت قيمة صادرات الملابس الجاهزة وتوابعها 2.8 مليار دولار عام 2024 مقابل 2.4 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 17.2 ٪.

بلغت قيمة صادرات الحديد ومصنوعاته 2.3 مليار دولار عام 2024 مقابل 2.2 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4 ٪.

بلغت قيمة صادرات الأسلاك والحبال وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء 1.4 مليار دولار عام 2024 مقابل 1.1 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 23.6٪.

التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها



جاءت في المرتبة الأولى السعودية بنسبة 7.7٪ من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصــادرات إليها بنسبة 31.1٪ لتصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.7 مليار دولار لعام 2023.

وفي المرتبة الثانية جاءت تركيا بنسبة 7.6٪ من جملة الصادرات، وقد انخفضت الصادرات اليها بنسبة 6.0٪ لتصــل قيمتها الي 3.4 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 3.6مليار دولار لعام 2023.

كما جـــاءت في المرتبــة الثالثــة دولة الإمارات العربية بنسبـة 7.2 ٪ من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبـة 47.5٪ لتصل قيمتهـا إلى 3.3 مليـار دولار خــلال عام 2024 مقابل 2.2 مليار دولار لعام 2023. جاءت في المرتبة الرابعة إيطاليا بنسبة 7.1٪ من جملة الصادرات، وقد انخفضت الصادرات إليها بنسبة 1.5٪ لتصـل قيمتها إلى 3.2 مليار دولار خلال عـام 2024 مقابـل 3.3 مليار دولار لعام 2023.

وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 36.2 ٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 25.9 ٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 18.1 ٪.



- التوزيع النسبي طبقا لأهم موانئ التصدير



جاءت الإسكندرية في المرتبة الأولى بنسبة 31.1٪ من جملة الصادرات، يليها مينـاء مطارات القاهرة بنسبة 14.8٪، ثم ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 10.4٪، ثــم ميناء دمياط بنسبة 7.9 ٪، ثـم السويس بنسبة 7.5 ٪، وأخيرا ميناء الدخيلة بنسبة 5.0٪.

ثانيا: الواردات

بلـغ إجمالــي قيمــة واردات جمهوريــة مصر العربيــة 95.3 مليــار دولار عام 2024 مقابل 84.2 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2 ٪.

ارتفعت الواردات غير البتروليـة لتصـل قيمتها 79.2 مليار دولار عـام 2024 مقابــل 72.6 مليـار دولار لعــام 2023 بنسبة ارتفاع قدرهــا 9.2 ٪.

انخفضت الواردات البتروليـة لتصـل قيمتهـا 16.1 مليـار دولار عــام 2024 مقابـــل 11.7 مليــار دولار عام 2023 بنسبــة ارتفاع قدرها 38.3٪.

1- التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام



أعلى نسبة للواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال عــام 2024

كانت من نصيب السلع الوسيطة، حيث بلغت نسبتها 35.8٪ من جملة الواردات المصرية.

- ثم الوقود بنسبة 17.3% من جملة الواردات المصرية.

- ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 16.0% من جملة الواردات المصرية.

- تليها السلع الاستثمارية حيث بلغت نسبتها 14.6% من جملة الواردات المصرية.

2- أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها

بلغـت قيمة واردات الذرة 2.3 مليار دولار عام 2024 مقابل 2.5 مليار دولار لعام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 8.5 ٪.

بلغـت قيمة واردات الخشب ومصنوعاته 1.2 مليار دولار عام 2024 مقابل 1.3 مليــار دولار لعـام 2023 بنسبــة انخفاض قـدرهـا 2.4 ٪.

بلغــت قيمة واردات البترول الخام 0.9 مليــار دولار عــام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار لعام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 50.5 ٪.





3- التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها



جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأولى بنسبة 16.5 ٪ من جملة الــواردات، وقد ارتفعت الــواردات منهــا بنسبـة 18.7 ٪ لتصل قيمتها الي 15.7 مليار دولار خــلال عام 2024 مقابل 13.2 مليار دولار لعام 2023.

وفى المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 8.3٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 43.9 ٪ لتصــل قيمتها الي 7.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.5 مليار دولار لعام 2023.

كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.0٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 48.6 ٪ لتصل قيمتها إلى 7.6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.1 مليار دولار لعام 2023.

جاءت في المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 6.4٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 21.7 ٪ لتصـل قيمتها إلى 6.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.0 مليار دولار لعام 2023.

وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت آسيا في المرتبة الأولى بنسبة 30.6٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 21.5٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 16.5 ٪.

4- التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد

جاء ميناء الإسكندرية في المرتبــة الأولى بنسبة 22.1٪ من جملــة الواردات، ثم مينــاء مطار القاهرة بنسبـة 20.8 ٪، ثم ميناء العين السخنة بنسبة 12.3٪، ثم يليهــا ميناء الدخيلة بنسبة 11.7٪، ثم ميناء دمياط بنسبة 10.9٪، وأخيرا ميناء السويس بنسبة 9.9%.

