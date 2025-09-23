خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على مفتي السعودية في جميع المساجد

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإقامة صلاة الغائب على مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والذي وافته المنية اليوم، وذلك في المسجد الحرام والمسجد النبوي وجميع مساجد المملكة بعد صلاة العصر، اليوم الثلاثاء.

وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

وانتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بعد مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والشرعي وخدمة الدين والوطن.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية فإن سيصلى على مفتي المملكة في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض بعد صلاة عصر هذا اليوم.

