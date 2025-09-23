وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن وفاة مفتيها العام الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الذي ارتحل إلى جوار ربه اليوم الثلاثاء ١ ربيع الآخر ١٤٤٧ هـ.

ولد عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ (1362 هـ / 1943 م) وهو عالم سعودي، ومفتي المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء.

وهو الخطيب السادس من خطباء عرفة في العهد السعودي، استمرَّ في خطابة الحجيج في مسجد نمرة 35 عامًا، من 1402- 1436هـ/ 1982- 2015م، وهو بذلك أطول خطيب يخطُب في عرفة على مدار تاريخ أمَّة الإسلام.

اسمه عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وهم من آل مُشَرَّف عشيرة من المَعاضيد من فخذ آل زاخِر الذين هم بطن من الوُهَبة من بني حنظلة من قبيلة بني تميم، ولد في مكة المكرمة يوم الأربعاء 6 صفر 1362هـ الموافق 10 فبراير 1943م. توفي والده وهو صغير لم يتجاوز الثامنة من عمره في عام 1370 هـ، وحفظ القرآن الكريم صغيرًا في عام 1373 هـ على يد الشيخ محمد بن سنان.

أما التدرج الوظيفي فقد كان على النحو التالي:

مدرس بمعهد إمام الدعوة العلمي في 1/7/1384 هـ.

تولى الإمامة والخطابة في جامع الشيخ محمد بن إبراهيم بدخنة بالرياض بعد وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم وذلك في عام 1389 هـ.

أستاذ مساعد بكلية الشريعة في 7/5/1399 هـ.

أستاذ مشارك بكلية الشريعة في 13/11/1400 هـ.

في عام 1402 هـ عين إمامًا وخطيبًا بمسجد نمرة بعرفة، واستمرَّ خطيبًا إلى 1436هـ.

في شهر شوال عام 1407 هـ عين عضوا في هيئة كبار العلماء.

انتقل من الجامعة بتاريخ 15/7/1412 هـ لتعيينه عضوا متفرغ في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بقرار رقم 1/76 وتاريخ 15/7/1412 هـ بالمرتبة الممتازة.

وفي شهر رمضان عام 1412 هـ عين إماما وخطيبا بجامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض.

صدر الأمر الملكي رقم 838 وتاريخ 25/8/1416 هـ بتعيينه نائبًا للمفتي العام بمرتبة وزير.

صدر الأمر الملكي برقم أ/20 وتاريخ 29/1/1420 هـ بتعيينه مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء وبعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز في (14 مايو 1999)

وله حضور مميز في المحافل العلمية، إضافة إلى المشاركة في الندوات وإلقاء المحاضرات والدروس، وكذلك المشاركة في البرامج الدينية في الإذاعة والتلفاز.

