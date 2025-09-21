الأحد 21 سبتمبر 2025
اقتصاد

وزير الاتصالات يشارك في منتدى التحالف العالمي لأشباه الموصلات بالولايات المتحدة

د. عمرو طلعت وزير
د. عمرو طلعت وزير الاتصالات

 يشارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في منتدى الولايات المتحدة التنفيذي للتحالف العالمي لأشباه الموصلات الذي يجمع نخبة من قادة الصناعة والمسؤولين التنفيذيين والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة ضمن سلسلة قيمة قطاع أشباه الموصلات فى العالم.

زيارة عمل بالولايات المتحدة الأمريكية 

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد غادر القاهرة صباح اليوم الأحد، متوجهًا إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل تستغرق أربعة أيام، يلتقى خلالها مع مسئولي كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحث توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة من خلال ضخ استثمارات جديدة والتوسع فى حجم أعمالها داخل السوق المصرى.

ومن المقرر أن تتناول اللقاءات استعراض فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وما يتمتع به من مقومات تنافسية تعزز جاذبيته أمام كبرى الشركات العالمية. 

آفاق التعاون المشترك 

وزير الاتصالات: أجهزة المحمول المصرية لا تفرق عن العالمية ونبدأ في تصديرها العام المقبل

وزير الاتصالات يكشف موعد تصدير أجهزة المحمول المصرية

كما يتم بحث فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لنقل المعرفة، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري خاصة في مجالات الاتصالات والتعهيد، وتصميم وصناعة الإلكترونيات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

