الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بالأسماء، طلاب الأزهر يحصدون المراكز الأولى في المشروع الوطني للقراءة (صور)

طلاب الأزهر، فيتو
طلاب الأزهر، فيتو

واصل طلاب وطالبات  الأزهر الشريف تألقهم في المسابقات القومية، حيث حققوا مراكز متقدمة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة في بُعده التنافسي بمراحله المختلفة.

ففي المرحلة الابتدائية، فازت الطالبة عائشة أحمد عبد المنعم، بالصف الثالث الابتدائي بمعهد الصفوة الابتدائي الخاص، بالمركز الأول، فيما حصلت الطالبة مريم إبراهيم عبد العزيز سيد أحمد، بالصف الأول الابتدائي بمعهد المنشأة الصغرى (ب)، على المركز الثاني.

أبناء الأزهر يحصدون المراكز الأولى في المشروع الوطني للقراءة 

وفي المرحلة الإعدادية، حصدت الطالبة سندس محمد السيد أحمد رحاب، بالصف الأول الإعدادي بمعهد فتيات دمنهور النموذجي، المركز الأول، بينما جاء الطالب أحمد عبد العال أبو الدهب، بمعهد ناهيا ع ث، في المركز الثالث.

 

أما المرحلة الثانوية، فقد فاز الطالب عمر رمضان صالح، بالصف الأول الثانوي بمعهد كوم أمبو الثانوي النموذجي، بالمركز الأول.

وفي التعليم الجامعي، حصل الطالب شريف عصام عبد التواب، بكلية الشريعة والقانون، على المركز الأول، فيما جاء خليل أمين إبراهيم محمد بيومي، بكلية أصول الدين، في المركز الثاني، والطالبة فاطمة محمد عبد الرحيم، بكلية الدراسات الإنسانية للبنات، في المركز الثالث، بينما حصل الطالب عمر خالد عبد الفتاح بشير، كلية الطب، على المركز الخامس مكرر.

كما فازت المعلمة شيماء عطية أحمد يونس، معلمة بمعهد الغار الثانوي بنات، بالمركز الخامس في فئة المعلمين.

وهنأ الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع  المعاهد الأزهرية، جميع الفائزين من أبناء وبنات الأزهر الشريف، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس اهتمام الأزهر المتواصل بغرس حب القراءة وتنمية مهارات البحث والمعرفة لدى طلابه، باعتبارها الطريق لبناء شخصية متكاملة قادرة على الإبداع والتميز.

كما أشاد بجهود المعلمين وأولياء الأمور في دعم أبنائهم، معربًا عن ثقته في استمرار أبناء الأزهر في حصد المزيد من الإنجازات على المستويات المحلية والدولية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف الصف الاول الاعدادي الصف الاول الابتدائي المشروع الوطني للقراءة طالبات الازهر الشريف طالبات الأزهر معهد الصفوة الابتدائى مسابقة المشروع الوطني للقراءة

مواد متعلقة

رئيس سنغافورة وقرينته يزوران الجامع الأزهر ويستمعان لـ شرح عن أنشطته العلمية (صور)

خلال لقائه رئيس البلاد، الإمام الطيب يؤكد استعداد الأزهر لزيادة المنح لطلاب سنغافورة

معرض أنشطة فنية ونصيحة من جمعة للطلاب، أجواء أول أيام الدراسة بجامعة الأزهر (صور)

الشرقاوي لطلاب الأزهر: اجعلوا الجد والاجتهاد طريقكم للنجاح (فيديو)

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

وصول عناصر من البحرية المصرية لتركيا للمشاركة فى التدريب المشترك "بحر الصداقة" (صور)

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على مفتي السعودية في جميع المساجد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

اتمشى لوحده في شوارع بولاق والدقي، محافظ الجيزة يفاجئ مسئولي الأحياء بجولة تفقدية (صور)

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads