معرض أنشطة فنية ونصيحة من جمعة للطلاب، أجواء أول أيام الدراسة بجامعة الأزهر (صور)

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر احتفالية كبرى لاستقبال الطلاب الجدد الملتحقين بكليات الجامعة المختلفة بحضور رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والأمين العام وعمداء الكليات بنين وبنات.

وخلال الاحتفالية رحب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بأبنائه الطلاب الجدد في رحاب جامعة الأزهر العريقة التي يزيد عطاؤها على الألف عام في خدمة الإنسانية كلها.

وأوضح أن الجامعة تستقبل عامها الجديد بكليات جديدة؛ مثل: الذكاء الاصطناعي للبنين والبنات والطب البيطري، إضافة إلى برامج مميزة جديدة تلبي سوق العمل وحاجه المجتمع.

سلامة جمعة: أبناء جامعة الأزهر كانوا وسيظلون دائمًا في الصدارة

وقال: إنه بالأمس كان يشارك في احتفالية كبرى بمناسبة تكريم الفائزين في المشروع الوطني للقراءة، وعبر عن سعادته البالغة بفوز أربعة من أبناء جامعة الأزهر من أصل عشرة فائزين، وأكد أن أبناء جامعة الأزهر كانوا وسيظلون دائمًا في الصدارة؛ نظرًا لتميزهم العلمي والأخلاقي.



وفي هذا السياق حث فضيلة رئيس الجامعة الطلاب على الالتحاق بالأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة، لافتًا إلى أنه اعتمد بالأمس القريب نتيجة مسابقة القراءة الحرة التي تنظمها الجامعة، وسوف يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

ورحب الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالطلاب الجدد، قائلًا لهم: حق لكم أن تفخروا بانتمائكم إلى جامعة الأزهر أعرق جامعات الدنيا.





وحث نائب رئيس الجامعة الطلاب على الجد والاجتهاد في طلب العلم، كما حثهم على الاشتراك في مختلف الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة.

وعلى هامش الاحتفال قام رئيس الجامعة بتدشين معرض الأنشطة الفنية الذي تنظمه كلية التربية للبنات بالقاهرة برئاسة الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، الذي تضمن لوحات فنية متميزة تعكس تميز وريادة طالبات قسم التربية الفنية بكلية التربية للبنات بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور وتنسيق وتنظيم أسرتي: (طلاب من أجل مصر) و(أزهريون على المنهج)،

وفي ختام الاحتفالية قام رئيس الجامعة بتوزيع الهدايا الرمزية على الطلاب، والتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة.

جدير بالذكر أن احتفالية استقبال الطلاب الجدد نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة برئاسة الدكتور أحمد كشك، مدير عام رعاية الطلاب.

