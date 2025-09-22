خلال لقائه رئيس البلاد، الإمام الطيب يؤكد استعداد الأزهر لزيادة المنح لطلاب سنغافورة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة، وجين يوميكو إتوجي، قرينة سيادته، لتعزيز التعاون العلمي والدعوي المشترك.

الإمام الأكبر: الأزهر تربطه علاقات وثيقة وتاريخية مع سنغافورة

ورحَّب فضيلته بالرئيس السنغافوري والسيدة قرينته في رحاب الأزهر الشريف، مشيدًا بالأنموذج الذي قدمته سنغافورة من حيث التقدم العلمي والتعليمي، الذي شاهده فضيلته خلال زيارته السابقة لسنغافورة، مؤكدًا أنَّ الأزهر تربطه علاقات وثيقة وتاريخية مع سنغافورة، وكان الطلاب الوافدون محورًا مهمًّا وعاملًا فعالًا في تقدم هذه العلاقة وتطورها على مر السنين.

وأكَّد فضيلته استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية المخصصة لطلاب سنغافورة للدراسة بالأزهر، بما يلبي احتياجات المجتمع السنغافوري، بالإضافة إلى استعداد الأزهر لاستقدام أئمَّة سنغافورة وتدريبهم في أكاديمية الأزهر العالمية، وصقل مهاراتهم في التعامل مع القضايا المعاصرة، كما أكَّد فضيلته استعداد الأزهر أيضًا لافتتاح مركز لتعليم اللغة العربية في سنغافورة؛ خدمةً للشعب السنغافوري في تعلُّم لغة القرآن الكريم.

