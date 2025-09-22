الإثنين 22 سبتمبر 2025
النيابة تصطحب عاطل متهم بقتل جاره لتمثيل الجريمة في الأميرية

اصطحبت  نيابة الأميرية عاطل متهم بقتل جاره بدائرة قسم شرطة الأميرية إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية. 

وقال المتهم إن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بينهما بسبب لهو الأطفال ورش المياه بالشارع.  

وأضاف المتهم أنه والمجني عليه تبادلا الشتائم، ثم تطور الأمر إلى مشاجرة بالأيدي فقام فيها الأول بالتعدي بالضرب بعصا حديدية علي الثاني فأسقطه غارقا في دمائه.   

وكانت مباحث قسم شرطة الأميرية تلقت إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقبالها شابا في العقد الثالث من العمر مصاب بكسر في عظام الجمجمة ونزيف داخلي، وتوفي أثناء إسعافه.

وبالانتقال والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات الجيرة أقدم فيها الأول على التعدي على الثاني بالضرب بآلة حديدية فأسطقه قتيلا.  

 

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

