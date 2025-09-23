كشفت تقارير صحفية برتغالية عن دخول البرتغالي برونو لاجي ضمن دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تمت إقالته مؤخرا بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ووفقًا لما أورده موقع TSF البرتغالي، فإن لاجي يعتبر الاسم الأقرب والأكثر تفضيلا لدى إدارة الأهلي، خاصة بعد رحيله عن تدريب نادي بنفيكا منذ ستة أيام فقط.

من هو برونو لاجي المرشح لتدريب الأهلي ؟

برونو لاجي يبلغ 49 عاما من البرتغال. خاض عدة تجارب مع بنفيكا وولفرهامبتون، وبوتافوجو البرازيلي.

أبرز إنجازاته التدريبية مع بنفيكا:

عدد المباريات: 76

النتائج: فاز 51 – تعادل 12 – خسر 13

البطولات:

الدوري البرتغالي (مرة واحدة)

كأس السوبر البرتغالية (مرتين)

كأس البرتغال (مرة واحدة)

وحقق فوزه تاريخي 4-0 على أتلتيكو مدريد.

انتصار على يوفنتوس 2-0

تغلب على بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية.

انجازته مع وولفرهامبتون:

عدد المباريات: 51

النتائج: فاز 19 – تعادل 9 – خسر 23

ورغم نتائجه المتذبذبة، حقق انتصارات كبيرة مثل الفوز على مانشستر يونايتد

إنجازاته مع بوتافوجو (2023):

تجربة قصيرة (3 أشهر فقط)

النتائج: 4 انتصارات – 7 تعادلات – 4 هزائم

تدريب بنفيكا خلال الفترة (2024–2025):

عدد المباريات: 66

النتائج: فاز 46 – تعادل 9 – خسر 11

أبرز النتائج:

4-0 على أتلتيكو مدريد

2-0 على يوفنتوس

الفوز على بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية.

