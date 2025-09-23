الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جدل واسع بأمريكا حول كيفية رد ترامب على الاعترافات بالدولة الفلسطينية

ترامب
ترامب

 تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة حول كيفية رد إدارة الرئيس دونالد ترامب مع تصاعد التوجهات الأوروبية والدولية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفيما يتساءل مراقبون عمّا إذا كان البيت الأبيض سيضغط بقوة على الحلفاء لمنعهم من المضي قدمًا، تحرك نواب جمهوريون بالفعل لإيصال رسالة تحذير واضحة.

ووقع أكثر من عشرين نائبًا جمهوريًا، بقيادة السيناتور ريك سكوت من ولاية فلوريدا والنائبة إليز ستيفانيك من نيويورك، رسالةً موجهة إلى قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، شددوا فيها على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيضع هذه الدول في خلاف مباشر مع السياسة والمصالح الأمريكية الراسخة، ولوحوا بإمكانية فرض إجراءات عقابية ردًا على ذلك وفقا لموقع "بوليتكو" الأمريكي.

 

وانضم عدد من قادة الحزب الجمهوري إلى هذه الموجة من التحذيرات، مستخدمين لغة أكثر حدة، فقد وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، برايان ماست، المساعي الأوروبية بأنها إشارات فارغة إلى الفضيلة تمنح حركة حماس مكافأة سياسية، بينما اعتبر السيناتور ليندسي جراهام أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بمثابة مكافأة لأكبر مذبحة لليهود منذ الحرب العالمية الثانية.

