ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يصنف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا يصنف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية؛ ونشر نص الوثيقة على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.



وينص الأمر التنفيذي على أنه "نظرًا إلى نمط العنف السياسي المذكور أعلاه، والهادف إلى قمع النشاط السياسي المشروع وعرقلة سيادة القانون، أصنف بموجبه حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية محلية".



كان ترامب قال في وقت سابق هذا الشهر، إنه سيحث السلطات على فتح تحقيقات واسعة حول الجهات الممولة للحركة، مؤكدًا أن ذلك سيتم "وفق أعلى المعايير والممارسات القانونية".

وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل قد تحدث في وقت سابق عن تحقيقات لمكافحة الإرهاب تستهدف ما وصفهم بـ"العدميين".

