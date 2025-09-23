الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
خارج الحدود

على غرار أردوغان، انقطاع صوت الميكروفون خلال كلمة رئيس إندونيسيا أمام الجمعية العامة (فيديو)

رئيس إندونيسيا برابوو
رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، فيتو

على غرار واقعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انقطع الصوت عن رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، خلال إلقائه كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.


وقُطع الصوت أثناء حديث إندونيسيا برابوو سوبيانتو عن إرسال قوات حفظ السلام إلى غزة.

وفي وقت سابق، انقطع صوت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال إلقائه كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في حادثة غير مألوفة وصفتها وسائل إعلام تركيا بأنها متعمدة.

وفي الجزء الأخير من خطاب الرئيس التركي، انقطع الصوت الخارج من مكبرات الصوت الموضوعة على المنصة أمامه، وذكرت وسائل إعلام تركية أنه "تم إغلاق الميكروفونات، في الثلث الأخير من كلمة أردوغان، خلال مؤتمر حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك".

وقال أردوغان في كلمته قبل أن ينقطع الصوت: "لا أحد يقبل ما يحدث في غزة حقًّا، بل لا يمكنه الصمت أمام هذه الإبادة الجماعية.. تهدف حكومة نتنياهو إلى استحالة قيام دولة فلسطينية وإجبار الشعب الفلسطيني على النزوح.. في خضم هذه التطورات السلبية، يُعد قرار مجموعة من الدول في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين قرارا تاريخيا بالغ الأهمية".

وفي المقابل، قالت مديرية الاتصالات بالرئاسة التركية إن ميكروفون الرئيس رجب طيب أردوغان أغلق بعد خمس دقائق من انتهاء مداخلته وفقا للمدة الزمنية المحددة.

وافادت بأن خطاب أردوغان تخللته مقاطعات بالتصفيق بين الحين والآخر ما أدى إلى تجاوز الحد المسموح به.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو الجمعية العامة للامم المتحدة قوات حفظ السلام إلى غزة

