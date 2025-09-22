الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

العاهل الأردني: لا سلام في المنطقة سوى بحل الدولتين

العاهل الأردني، فيتو
العاهل الأردني، فيتو

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن العالم يشهد منذ نحو عامين مشهدًا مروعًا في قطاع غزة، نتيجة الحرب المستمرة وما خلّفته من دمار إنساني ومعاناة متفاقمة لسكان القطاع.

 

وقف الإجراءات التي تقوض حل الدولتين

وشدد العاهل الأردني خلال كلمته في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تقوض حل الدولتين، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني وممارسات الاحتلال التي تعرقل أي أفق للتسوية السياسية.

 

حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام

وأكد الملك عبد الله أن لا سبيل لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة سوى من خلال حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قطاع غزة حل الدولتين مؤتمر حل الدولتين قيام دولة فلسطينية

مواد متعلقة

فرصة تاريخية يجب اغتنامها، السيسي يرحب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك

جوتيريش: القدس يجب أن تكون عاصمة للدولتين ولا مبرر للعقاب الجماعي للفلسطينيين

ماكرون يشيد بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة فى الوساطة لإنهاء حرب غزة

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

كأس خادم الحرمين، أبها والشباب يتعادلان 1-1 ويتجهان للوقت الإضافي

كأس خادم الحرمين، تعادل أبها مع الشباب 1-1 بالشوط الأول

المرشح الأول، عثمان ديمبلي يصل حفل الكرة الذهبية 2025

رونالدينيو يصل إلى حفل الكرة الذهبية 2025 (فيديو)

بكاء عثمان ديمبلي بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية (فيديو وصور)

رسميا، عثمان ديمبلي يحصل على الكرة الذهبية 2025

نيابة عن السيسي، نص كلمة مدبولي في المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم القصر في المنام وعلاقته بتغير الحياة إلى الأفضل

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الاحتفال بالمولد النبوي يجب أن يتجاوز المظاهر الشكلية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads