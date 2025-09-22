العاهل الأردني: لا سلام في المنطقة سوى بحل الدولتين

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن العالم يشهد منذ نحو عامين مشهدًا مروعًا في قطاع غزة، نتيجة الحرب المستمرة وما خلّفته من دمار إنساني ومعاناة متفاقمة لسكان القطاع.

وقف الإجراءات التي تقوض حل الدولتين

وشدد العاهل الأردني خلال كلمته في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تقوض حل الدولتين، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني وممارسات الاحتلال التي تعرقل أي أفق للتسوية السياسية.

حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام

وأكد الملك عبد الله أن لا سبيل لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة سوى من خلال حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.

