من الدوحة، قادة مصر وقطر والأردن يجرون اتصالا مع رؤساء فرنسا وبريطانيا وكندا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اتصالا عبر تقنية الاتصال المرئي، مع كل من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا وكير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة والدكتور مارك كارني رئيس وزراء كندا

جرى خلال الاتصال، مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما الهجوم الإسرائيلي الغادر إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المشتركة.

 

