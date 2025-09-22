بتروجيت وغزل المحلة يتعادلان سلبيا بالدوري الممتاز

الدوري المصري، انتهت مباراة بتروجيت أمام غزل المحلة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

جاء الشوط الأول مليئا بالحماس والندية من جانب الفريقين، وشهد العديد من الفرص التهديفية لكل منهما، ولكن يقظة لاعبي الدفاع وتألق حارسي المرمى حالا دون اهتزاز الشباك.

حاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز في الشوط الثاني، لكن الرقابة اللصيقة والدفاع المحكم من جانب لاعبي الفريقين، أفشل كل المحاولات الهجومية لكليهما، لينتهي اللقاء بتعادل سلبي، ويحصد كل فريق نقطة وحيدة

وشهدت الدقيقة 44 إشهار حكم المباراة محمد الغازي إشهار الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء للاعب بتروجيت محمد ابراهيم للخشونة المفرطة ضد لاعب غزل المحلة يحيى زكريا، ليكمل الفريق البترولي المباراة بعشرة لاعبين

أعلن سيد عيد مدرب فريق بتروجيت تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بتروجيت أمام غزل المحلة

تشكيل بتروجيت أمام غزل المحلة

وكان بتروجت تعادل مع الجونة بهدف لمثله في الجولة السابعة من الدوري المصري، فيما خسر غزل المحلة أمام المصري بهدفين مقابل هدف، لتكون أول هزيمة له في النسخة الحالية من الدوري بعد مرور 7 جولات.

غزل المحلة

تشكيل غزل المحلة أمام بتروجيت

دخل فريق غزل المحلة مباراته أمام بتروجيت بتشكيل مكون من:

عامر عامر - أحمد العش - أحمد شوشة - يحيى زكريا - عبد الرحيم عموري - موري توريه - أحمد جمال - أحمد سعيد - محمود نبيل - سعيدي كيبو - جريندو

تشكيل غزل المحلة

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

وبعد المباراة إرتفع رصيد بتروجت إلى 11 نقطة إرتقى بها للمركز السابع، بعدما خاض الفريق البترولي 8 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في 5 لقاءات وخسر مواجهة واحدة، وسجل لاعبو بتروجت 5 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى.



وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز خلالها في مباراة واحدة، وخسر مثلها وتعادل فى 6 مواجهات، وسجل لاعبو المحلة 5 أهداف، واهتزت شباكهم بثلاثة أخرى.

