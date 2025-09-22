الدوري الممتاز، سيد يعلن تشكيل بتروجيت لمواجهة المصري

الدوري المصري، أعلن سيد عيد مدرب فريق بتروجيت تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة، التي تنطلق، بعد قليل، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز على أرضية ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

تشكيل بتروجيت أمام غزل المحلة

تشكيل بتروجيت أمام غزل المحلة، فيتو

بتروجت ضد غزل المحلة

ويسعى غزل المحلة بقيادة علاء عبد العال لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت بقيادة مدربه سيد عيد في مواجهة الللية باستاد المقاولون.

وكان بتروجت تعادل مع الجونة بهدف لمثله في الجولة السابعة من الدوري المصري، فيما خسر غزل المحلة أمام المصري بهدفين مقابل هدف، لتكون أول هزيمة له في النسخة الحالية من الدوري بعد مرور 7 جولات.

ويحتل بتروجت المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بعدما خاض الفريق البترولي 7 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مواجهة واحدة، وسجل لاعبو بتروجت 5 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى.



وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، فاز خلالها في مباراة واحدة، وخسر مثلها وتعادل فى 5 مواجهات، وسجل لاعبو المحلة 5 أهداف، واهتزت شباكهم بثلاثة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.