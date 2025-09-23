"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

تجرد شخص من مشاعر الأبوة، وأقدم على تنفيذ تهديداته بقتل طفلتيه بعد خلافات مع زوجته وتركها منزل الزوجية، في منطقة عبد القادر بالعامرية غرب الإسكندرية.

تفاصيل واقعة إقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى

كشف شهود عيان أن الجريمة وقعت على إثر خلافات زوجية، حيث تركت زوجته أم الابنتين المنزل منذ أيام، ويوم الحادث اتصل الأب بابنته الكبرى، وطلب منها الحضور للمنزل، قائلا: تعالوا أنا جبت لكم شنط جديدة للمدرسة".

وبعد أن ذهبت الابنتان لمنزل الأب، اتصل بزوجته وأخبرها أنها في حالة عدم رجوعها للمنزل سيقتلهما، وبعدها بالفعل قتل الابنة الكبرى، وحاول التخلص من الثانية، ولكنها أصيبت بجروح بالغة، ثم أنهى حياته.

وتم نقله للمستشفى حيث توفي أثناء محاولة الأطباء إسعافه.

وكانت الأجهزة الأمنية من قوات قسم شرطة العامرية أول، قد توجهت لموقع البلاغ، وتبين وفاة طفلة وإصابة شقيقتها، تبلغان من العمر 7 و15 عاما، وتبين أن والدهما ويدعي ا. ع. م. هو المتسبب في الجريمة، وتخلص من حياته بعدها.

وجرى نقل الأب والابنة المصابة للمستشفى العامرية، وتبين إصابة الطفلة بعدة طعنات متفرقة جاءت أغلبها سطحية وتم إسعافها، فيما توفي الأب بعد محاولات إسعافه من طعنات متعدده بالصدر والجسد؛ مما أدى لنزيف داخلي، عقب خروجه من غرفة العمليات، فيما توفيت الابنة الكبرى في الحال عقب طعنها في الصدر والقلب، ووصلت جثة هامدة.

