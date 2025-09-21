بعلم الأم، طفل يتعرض للتعذيب والحرق على يد زوج والدته في الإسكندرية

الإثنين 22 سبتمبر 2025
تعرض طفل يبلغ من العمر 5 سنوات للتعذيب الوحشي على يد زوج والدته، تحت تأثير تعاطيه المخدرات، وبعلم الأم التي لم تتدخل لحمايته، في جريمة بشعة شهدتها محافظة الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بوصول بلاغ من الأهالي حول قيام زوج الأم ووالدة الطفل بالتعدي عليه داخل محل سكنهم بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ش.ص"، عاطل عن العمل، قام بضرب الطفل "ح.ح.ر" البالغ من العمر 5 سنوات، وحرقه في أماكن مختلفة من جسده باستخدام علاقة ملابس، كما تعرض الطفل للضرب المبرح بحضور المتهمة الثانية "ه.ح"، والدة الطفل.

 

تبين أن المتهم مدمن للمخدرات من بينها مخدر "الإيس"، وكان يعتدي على الطفل بشكل مستمر. وعندما سمع الجيران صرخات الطفل المجني عليه، قرروا تقديم البلاغ. 

وتمكنت مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة من مخدر الآيس.

اعترف المتهم بتعاطيه للمخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المستشار مصطفى العيسوى لنيابات الدخيلة أمن الإسكندرية

