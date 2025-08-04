تجديد حبس تاجر خردة بتهمة قتل ابنته المراهقة في الشرقية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم الجزئية بمحافظة الشرقية، تجديد حبس تاجر خردة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنهاء حياة ابنته القاصر.

جريمة مأساوية تهز الشرقية

وكانت قرية العصايد التابعة لمركز ديرب نجم محافظة الشرقية قد شهدت جريمة مأساوية، حينما تحولت لحظة غضب إلى فاجعة هزّت أرجاء القرية، بعدما فارقت الفتاة ياسمين. أ. س (17 عامًا) الحياة داخل منزل أسرتها، وسط اتهامات مباشرة لوالدها بالتسبب في وفاتها، لتبدأ السلطات تحقيقاتها في ملابسات الواقعة التي أثارت صدمة واسعة بين الأهالي.

في تطور مفاجئ، خرج خطيب ياسمين عن صمته مدافعًا عن والدها المتهم، قائلًا إن ما حدث لم يكن بدافع نية الإيذاء، بل مجرد "ساعة شيطان".

علاقتهما كانت مستقرة وأن ياسمين لم تشتكِ يومًا من والدها

وأضاف: "اتصورنا قبل الحادث بثلاثة أيام، وكانت فرحانة جدًا وبتحبني ومكنتش مغصوبة خالص"، مؤكدًا أن علاقتهما كانت مستقرة وأن ياسمين لم تشتكِ يومًا من والدها الذي كان يعتبرها “ضهره وسند”.

كواليس الساعات الأخيرة قبل وفاتها

وأوضح أن يوم الحادث شهد مشادة عابرة بين الأب وابنته، انتهت بضربة أثناء العتاب، قبل أن يدرك الأب ما حدث ويحاول الانتحار من هول الصدمة.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

الأجهزة الأمنية بالشرقية، فور تلقيها البلاغ، انتقلت إلى موقع الجريمة وألقت القبض على الأب "أحمد. س. أ. س" (42 عامًا)، تاجر خردة، والذي اعترف خلال التحقيقات بأنه ضرب ابنته بخرطوم بوتاجاز لتأديبها بعد علمه بزيارتها لصديقة سبق أن رفضت الأسرة ارتباط عمها بها.

وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

شقيقة المجني عليها: العلاقة بين ياسمين ووالدها كانت استثنائية

شقيقة المجني عليها، "ندى"، كشفت أن العلاقة بين ياسمين ووالدها كانت استثنائية، إذ فضّلها على باقي أشقائها وكانت تساعده في عمله، مضيفة أن الخلاف بدأ عندما خرجت ياسمين لتوصيل مبلغ مالي لصديقتها، وتصادف أن خطيبها رآها وأبلغ والدها، وبعد المواجهة، اعترفت، فانهال عليها بالضرب ثم تركها ليتوضأ، ليعود فيجدها جثة هامدة.

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