واشنطن بوست: أوروبا ترد بقوة على إسرائيل في هذه الحالة

ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلًا عن مسؤول أوروبي أن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ خطوات أكثر قوة، في حال ردت إسرائيل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، عبر إجراءات ضم في الضفة الغربية.

الخيارات الأوروبية ضد إسرائيل

وبحسب الصحيفة، فإن الخيارات الأوروبية قد تشمل إجراءات دبلوماسية واقتصادية، مع بحث أدوات ضغط إضافية على الحكومة الإسرائيلية لوقف أي خطوات أحادية الجانب من شأنها تقويض فرص السلام.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية والرسالة السياسية

وأوضح المصدر أن الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية يحمل رسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لن يقبل استمرار الاحتلال، وأن أي محاولة للضم ستُواجَه بموقف جماعي أكثر صرامة.

يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل والدول الأوروبية بعد موجة الاعترافات الأخيرة بفلسطين، والتي وصفتها تل أبيب بأنها «خطيرة ومنحازة»، بينما تراها عواصم أوروبية ضرورة لإحياء حل الدولتين وإيقاف دوامة التصعيد في المنطقة.

