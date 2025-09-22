الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجة الحرارة، غدا الثلاثاء، ويسود طقس  حار رطب على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على الجنوب، معتدل للحرارة رطب ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية ورياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

منها أمطار ورياح مثيرة للأتربة، الأرصاد تحذر من ظواهر جوية مقلقة في طقس اليوم


الطقس غدا في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 22  ودرجة الحرارة العظمى 34، المحسوسة 35

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34, المحسوسة 36

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  20 و درجة الحرارة العظمى 33, المحسوسة  35

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  32 , المحسوسة 34

الإسكندرية:درجة الحرارة:23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28 , المحسوسة 31

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 19  و درجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 32

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  34 , المحسوسة 36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى: 33 , المحسوسة 35

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة  35

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 33  , المحسوسة 35

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة  الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20  ودرجة الحرارة العظمى:  34 , المحسوسة 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 38

أسوان: درجة الحرارة  25  ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 39

