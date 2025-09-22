رونالدينيو يصل إلى حفل الكرة الذهبية 2025 (فيديو)

وصل الأسطورة البرازيلي رونالدينيو إلى حفل الكرة الذهبية 2025 (بالون دور)، والذي يقام اليوم الإثنين، على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين.

شاهد الفيديو من هنا

جوائز حفل الكرة الذهبية

في النسخة الـ69 من الحفل، ستُمنح 13 جائزة شاملة:

الكرة الذهبية للرجال

الكرة الذهبية للسيدات

جائزة كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب)

جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة)

جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى)

جائزة ياشين للسيدات

جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب)

جائزة كرويف للسيدات

أفضل نادٍ رجالي

أفضل نادٍ نسائي

جائزة جيرد مولر للرجال (أفضل هداف)

جائزة جيرد مولر للسيدات

جائزة سقراط (العمل الإنساني للاعب كرة القدم)

